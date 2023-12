Dan Sepiol gewinnt WPT World Championship

Eines der größten Turniere in der Geschichte des Pokers, die WPT World Championship ist beendet. Es gewann der nur Insidern bekannte Amerikaner Dan Sepiol. Sein Preisgeld beträgt stolze 5.282.954 Dollar. Das Turnier hatte weltweit große Aufmerksamkeit erregt, da der Veranstalter, die World Poker Tour, ein garantiertes Preisgeld von $40 Millionen versprochen hatte. Bei einem Buy-In von $10.400 ein ambitioniertes Unterfangen was tatsächlich nicht funktioniert hat. Insgesamt lag die Teilnehmerzahl bei 3.835, so dass über $2 Millionen vom Veranstalter dazu bezahlt werden mussten.