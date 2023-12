GGPoker Qualifikant ist im Paradies

„Ich hatte verrücktes Glück und wenig taffe Situationen“, sagte Zegal in einem Interview mit SPORT1. „Ich fliege direkt weiter nach Las Vegas zur World Poker Tour, dann 10 Tage durch Mexiko reisen, Silvester bin ich wieder zurück.“

Zegal hat ürsprünglich Erziehungswissenschaften studiert, spielt seit 2016 als Pokerprofi. Seit mittlerweile zwei Jahren lebt er wie fast alle deutschen Profis in Österreich.

Der Amerikaner Matt Glantz war der bekannteste Name am Finaltisch. Zegal ging als Chipleader ins Heads-Up gegen den Tschechen Michael Sklenicka. Der schwierige Call von Zegal in der letzten Hand ist ein sehenswertes Highlight. Hier kann man den kompletten Finaltisch schauen: