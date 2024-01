Laskowitz träumt vom „Dream Seat“

Die letzte Serie der PGT-Saison 2023 setzt ihren Erfolgskurs fort mit dem Event #3: $10,100 No-Limit Hold‘em. 82 Teilnehmer registrierten sich für das dritte Event der „Last Chance“-Serie. Ein Ziel: Die Teilnahme am PGT Championship $1.000.000 Freeroll. Unabhängig von allen Turnierresultaten der Saison 2023 werden die beiden Top-Platzierten der „Last Chance“-Serie einen sogenannten „Dream-Seat“ für das Freeroll gewinnen. Ein Anwärter ist der Sieger des gestrigen Events, Shooting Star Samuel Laskowitz. Er sicherte sich seinen ersten PGT-Titel und ein Preisgeld von $205.000.

Beeindruckende Siegesserie

Laskowitz hatte ein beeindruckendes Pokerjahr 2023, in dem er laut The Hendon Mob über $1,07 Millionen gewann. Er begann das Jahr mit einem Finaltisch beim „The Return: A Borgata Championship Event“ und erreichte danach vier Geldplatzierungen bei den WSOP-Events. Nach zwei Geldrängen beim Poker Masters belegte Laskowitz den zweiten Platz beim $1.600 Mystery Bounty während des Wynn Fall Classic, bevor er den NAPT $5.300 High Roller für $180.850 gewann. Sein Sieg beim PGT Last Chance ist der dritte in seiner Karriere und der zweithöchste Gewinn seiner Laufbahn nach seinem zweiten Platz beim WSOP $400 COLOSSUS 2022 für $256.170.

Das dritte Event des PGT Last Chance lockte wieder zahlreiche Teilnehmer an, wobei das Feld von 82 Teilnehmern einen Preispool von $820.000 generierte, der die letzten 12 Plätze bezahlte. Nachdem Landon Tice als Bubble-Boy ausschied, folgten rasch weitere Eliminierungen, darunter Kristen Foxen (12.), Jim Collopy (11.), Jonathan Cohen (10.) und Daniel Smiljkovic (9.), bevor der Finaltisch feststand. Chris Brewer (8.) und Jonathan Little (7.) schieden in derselben Hand an verschiedenen Tischen aus, was zur Neuausrichtung der letzten sechs Spieler an einem Tisch führte, wobei Dylan Linde die Chipführung vor Isaac Haxton und Seth Davies innehatte.

David Peters

David Peters schied als Sechster aus, als sein Ass-Dame gegen die Könige von Haxton nicht verbessert werden konnte, bevor Aram Zobian als Fünfter ausschied, als sein Bube-Neun von Lindes Dame-Acht geschlagen wurde. Linde verdoppelte Laskowitz und Davies, bevor er als Nächster ausschied, als sein König-Zehn sich nicht gegen Haxtons Ass-Bube verbessern konnte. Davies schied als Dritter aus, als sein All-in mit Bube-Acht gegen Laskowitz‘ Fünfer keinen Erfolg hatte. Laskowitz hatte zu Beginn des Heads-Up-Spiels einen leichten Vorteil gegen Haxton, der sich kurzzeitig die Führung sicherte, bevor er sie wieder an Laskowitz abgab. Im finalen Spiel setzte Haxton alles auf seine Fünfer gegen Laskowitz‘ Neun-Acht, und als eine Neun auf dem River fiel, musste sich Haxton mit dem zweiten Platz begnügen - seinem zweiten Finaltisch-Auftritt der Serie -, während Laskowitz zum Champion gekrönt wurde.

Martirosyan und Laskowitz führen das Rennen um die letzten „Dream-Seats“ an Nach seinem Sieg beim Event #3: $10.100 No-Limit Hold‘em des PGT Last Chance rückt Samuel Laskowitz mit 205 PGT-Punkten auf den zweiten Gesamtplatz der PGT Last Chance-Rangliste vor.

Diese beiden Traum-Sitze gewähren den Spielern direkten Eintritt in das PGT Championship $1.000.000 Freeroll am 9. und 10. Januar 2024, wobei ihr Startstapel mindestens 100 Big Blinds beträgt.