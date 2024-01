Überraschung bei GGMillion$

Am Sonntag sorgten 158 Entries beim GGMillion$ für einen Preispool in Höhe von $1.580.000, der auf die ersten 20 Plätze verteilt wurde. Aus deutscher Sicht bekam Marius Gierse für Platz 18 $20.980 ausbezahlt, während Leonard Maue als Shortstack den Sprung an den Final Table schaffte. Der wurde wie gewohnt am Dienstag gespielt.