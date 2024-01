Was ist die "Hand des Jahres"?

Insgesamt stehen 13 Hände in der ersten Runde zur Auswahl, darunter der Soulread von Joe Hachem. Der Australier foldete im Dezember bei der WPT World Championship kurz vor den bezahlten Plätzen Pocketkings vor dem Flop gegen die 4-Bet von Bigtstack Ben Bianco, der dem Australier dann tatsächlich Pocketaces zeigte.

Der erste Pot zwischen Dwan und Doug Polk war $1,13 Millionen schwer. Polk ließ sich auf 5♠4♠ auf 2♠7♦K♦6♥6♠zu einem großen Bluff hinreißen, und Dwan benötigte ungewöhnlich lange für den Call mit 7♥7♣ zum Full House. „Ich habe überlegt, ob ich am River shove oder nicht“, rechtfertigte sich Dwan damals.

Ein paar Stunden später versuchte es auch Wesley Fei mit einem riesigen Bluff gegen Dwan, der letztlich zum größten jemals gestreamten Cash Game Pot führte. Fei hatte vor dem Flop mit A♦K♥ eine 5-Bet gespielt, dann auf 3♦8♠8♣5♥6♣ alle Streets bis zum All-in am River angespielt. Dwan benötigte einige Minuten für den Call, schnappte sich dann aber mit Q♣Q♠ den Pot in Höhe von $3,1 Millionen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Abgelöst wurde damit die Bestmarke aus dem Februar 2023, als im Duell zwischen Eric Persson und Patrick Antonius bei ‚No Gamble No Future‘ $1,98 Millionen im Pot landeten. In dieser Hand versuchte es Persson am Turn mit einem Semi-Bluff und blieb drawing-dead zurück, da Antonius nach dem Call Toppair und den höheren Draw zum Flush umdrehte. Auch diese Hand steht zur Abstimmung für den GPI Award.