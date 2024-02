Gemischte Gefühle

Am Mittwoch ist im PokerGO Studio in Las Vegas der Startschuss zur PGT Mixed Games Series gefallen. Die erste Entscheidung fällt heute Abend mit Poker Hall of Famer Daniel Negreanu.

Daniel Negreanu

© Lennart Hennig

von Robin Scherr 29.02.2024 • 11:22 Uhr