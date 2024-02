Save the Date

Die größte Pokerveranstaltung der Welt findet vom 27. Mai bis zum 17. Juli zum dritten Mal im Horseshoe Las Vegas und Paris Las Vegas statt. Getreu nach dem Motto „The Trend is your Friend“ sind die Verantwortlichen der WSOP auf neue Rekordzahlen eingestellt, haben dafür die Anzahl Events von 95 auf 99 hochgeschraubt und auch die Kapazität erweitert.

„Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden“

Das Aushängschild bleibt selbstverständlich der $10.000 WSOP Main Event, die inoffizielle Weltmeisterschaft No-Limit Hold‘em (3. bis 17. Juli). An den Konditionen zum Vorjahr, mit vier Starttagen und sieben Level Late-Registration, hat sich nichts geändert. Es stellt sich einzig die die Frage, ob der Teilnehmerrekord (10.043) aus dem Vorjahr direkt wieder geknackt wird. Ty Stewart, SVP & Executive Director der WSOP ist in dieser Hinsicht erneut sehr optimistisch: „Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden, das Motto in diesem Jahr ist also größer und besser.“

Die Kapazität wird dafür einmal mehr ausgebaut. Im Vergleich zu 2023 (608) stehen in diesem Jahr laut Stewart über 100 zusätzliche Pokertische im Horseshoe und Paris zur Verfügung. Und den ersten Härtetest gibt es direkt am ersten Wochenende mit dem $1.000 Mystery Millions. Vor einem Jahr gab es endlos lange Schlangen bei der Registrierung, und am Ende wurde mit 18.188 Entries das größte $1.000-Turnier der Pokergeschichte gespielt.

Rekordevent WSOP

Premiere des Champions Reunion zum Auftakt

Auch in diesem Jahr wird es wieder zahlreiche neue Events geben, und in diesem Zusammenhang wird mit einer langen Tradition gebrochen. Seit dem Jahr 2000 markierte immer das $500 Casino Employees den Startschuss der Veranstaltung, in diesem Jahr werden die ersten Hände am 28. Mai dagegen beim neuen $5.000 Champions Reunion No-Limit Hold‘em Freezeout gedealt. Zu diesem Event sind alle ehemaligen Main Event Champions eingeladen, und wer einen der Champions ausschaltet, bekommt als Kopfgeld ein $10.000 -Ticket für den Main Event.

Mit dem $1,500 Mixed NLH/PLO Double Board Bomb Pot (Event #41) wird es auch ein ganz neues Format geben. Bei diesem Mixed-Turnier zahlen die Spieler eine Ante, die Setzrunde vor dem Flop entfällt und danach werden zwei Boards gedealt. Für den kompletten Pot müssen dementsprechend beide Boards gewonnen werden. Klingt nach viel Spaß und – wie bei Hi-Lo-Varianten - jede Menge Splitpots.

Neu im Programm sind unter anderem auch das $5.000 Seniors High Roller (über 50 Jahre), die $10.000 Big O Championship (Five Card PLO Hi-Lo), die $10.000 Eight Game Mixed 6-Handed Championship, das $1.000 Mystery Bounty PLO sowie das $800 Independence Day Celebration NLH.