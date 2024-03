Finne Vousden verhindert deutschen GGMillion$ Erfolg

Bei 149 Entries wurden beim $10.300 GGMillion$ High Rollers in dieser Woche $1.490.000 an Preisgeldern ausgespielt, und nach dem ersten Spieltag war Daniel Smiljkovic der Topfavorit auf den Titel und $323.784 Prämie. Der in Österreich lebende deutsche Pro hatte am Sonntag und Montag bereits zwei Side Events beim aktuell auf GGPoker laufenden WSOP Super Circuit für insgesamt $78.000 gewonnen: Am Dienstag startete er mit 142 Big Blinds als klarer Chipleader vor dem Finnen BAAABUUSKIIII (64 BBs) und dem Kanadier Matthew Stumpf (41 BBs) in das GGMillion$-Finale.