Hier gewinnt der Chef noch selber...

Aktuell läuft in den PokerGO Studios in Las Vegas die „PokerGO Mixed Games“-Serie. Hier werden die Pokervarianten gespielt, die oft den Spezialisten vorbehalten ist. PokerGO ist ein US-Poker-Streamingportal, bei dem so gut wie alle Events gezeigt werden. Der Präsident ist Mori Eskandani, seit vielen Jahren der Top-Produzent der Branche, seit 2018 Mitglied der „Poker Hall of Fame“.

Event Nummer 3 der „Mixed Games Serie“ hat er nun selber gewonnen.

Mori Eskandani kam als Drittplatzierter in Chips an den Finaltisch des PGT Mixed Games Event #3: $10.200 H.O.R.S.E. und schaffte es durch geschicktes Spiel, früh im Heads-Up die Führung zu übernehmen und Jeremy Ausmus zu besiegen. Eskandani sammelte ein Preisgeld von $201.600 und den PGT Mixed Games Pokal. Dies war sowohl Eskandanis erster PGT-Titel als auch sein größter Karriereerfolg.

Nach seinem Sieg hat Eskandani nun laut The Hendon Mob mehr als $1.000.000 an Turniergewinnen in seiner Karriere erzielt. Seit seiner Umsiedlung nach Las Vegas, Nevada, aus Portland, Oregon, im Jahr 1985, hat Eskandani nun insgesamt $1.073.865 bei Turnieren gewonnen. Obwohl er überwiegend als Cashgame-Spieler aktiv ist und sich um seine Pflichten als PokerGO-Präsident kümmert, hat Eskandani nun zwei PGT-Finaltische und drei PGT-Geldplatzierungen mit Gesamteinnahmen von über $270.000 bei PGT erreicht.

Kleines Feld, viel Prestige

Das dritte Event der Serie zog 63 Teilnehmer an und schuf einen Preispool von $630.000. Die letzten neun Spieler kamen ins Geld, darunter John Monnette, Benjamin Diebold, Talal Shakerchi und Maksim Pisarenko. Die letzten fünf Spieler wurden von Benny Glaser angeführt, mit Jeremy Ausmus auf dem Gesamtzweiten Platz.

Der Präsident von PokerGO blieb während der frühen Spielphasen geduldig, sicherte sich höhere Preisgeldstufen, während er darauf wartete, dass die Spieler mit den geringsten Chips ausschieden. Jerry Wong war der Erste, der ausschied, nachdem er mit Jack-Acht gegen Ausmus in Razz nicht aufholen konnte.

Die nächste Eliminierung traf Daniel Negreanu, der sich in Stud Hi-Lo mit zwei Paaren gegen die größeren zwei Paare von Glaser all-in fand. Negreanu konnte sich jedoch nicht zu einem Full House verbessern und schied aus, was ihm ein Preisgeld von $63.000 und 63 PGT-Punkte einbrachte.

Eskandani legte dann einen Gang zu, als das Spiel dreihändig wurde, indem er sich in aufeinanderfolgenden Limit Hold‘em Händen von Benny Glaser Chips holte, was Glaser schwächte. Glaser wurde kurz darauf von Jeremy Ausmus in der Razz-Runde eliminiert, als er eine Drei, Sechs, Sieben oder Acht auf der sechsten oder siebten Straße benötigte, um Ausmus zu überholen, sich aber nicht verbessern konnte.

Jeremy Ausmus

Ausmus ging mit einem leichten Chip-Vorsprung ins Heads-Up, aber Eskandani legte sofort los und konnte nach Gewinnen in Stud Hi-Lo und Omaha Hi-Lo die Führung von Ausmus übernehmen.

Dann konnte Eskandani seinen Chip-Vorsprung in einer Razz-Hand ausbauen, indem er auf jeder Straße die Wetten antrieb und einen Pot aufbaute, woraufhin Ausmus auf der siebten Straße bei sehr schlecht aussehenden Boards foldete.