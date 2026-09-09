Lipowitz feiert Comeback nach Sturz

Der deutsche Hoffnungsträger kommt gleich gut zurecht und hat Grund zum Jubeln.

Radprofi Florian Lipowitz (25) hat nur 50 Tage nach seinem schweren Sturz bei der Tour de France ein ordentliches Comeback gegeben – und dabei gleich an einem Sieg mitgewirkt. Der 25-Jährige vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe nahm am Mittwoch am Giro della Toscana teil, nach knapp 190 km durch die Hügel rund um Pontedera kam Lipowitz mit dem Hauptfeld ins Ziel. Der Sieg beim Eintagesrennen ging an seinen jungen Teamkollegen Giulio Pellizzari (22) – Lipowitz leistete im Rennverlauf Führungsarbeit für seine Mannschaft.

Einen eigenen Erfolg beim Comeback hatte er nicht angepeilt. „Nach sieben Wochen ohne Wettkampf“ gehe es „nicht um das Ergebnis“, hatte Lipowitz im Vorfeld gesagt, das Rennen war als Standortbestimmung gedacht, es soll nicht die einzige bleiben: Mit der Coppa Sabbatini am Donnerstag sowie dem Memorial Marco Pantani und der Trofeo Matteotti am Samstag und Sonntag stehen insgesamt vier anspruchsvolle Rennen in fünf Tagen im Comeback-Kalender des Deutschen.

Es gelte, zu überprüfen, wie Lipowitz‘ Körper auf Rennbelastung reagiere, hatte der 25-Jährige gesagt, um dann „gemeinsam mit dem Team zu entscheiden, was in dieser Saison noch möglich ist“. Auch eine Teilnahme an der WM in Montreal Ende September steht als Option auf der Liste, dies will Lipowitz aber von seiner Form abhängig machen.

Am 21. Juli war der deutsche Hoffnungsträger bei der Tour de France auf der 16. Etappe im Einzelzeitfahren gestürzt, der Vorjahres-Dritte prallte mit der Schulter gegen einen Bordstein und erlitt einen Bruch des Schlüsselbeins. Lipowitz musste anschließend operiert werden.