Deutsche Mixed-Staffel verpasst Medaille

Bei der Straßenrad-WM in Montréal läuft es für die deutsche Mannschaft in der Mixed-Staffel nicht wie gewünscht.

Franziska Koch ging aus dem Sattel und drückte ihre letzten Kraftreserven in die Pedale, doch der Medaillenkampf war längst verloren: Die deutschen Radprofis sind bei der Straßen-WM in Montréal nach einem holprigen und teils unglücklichen Rennen an einem weiteren Podestplatz vorbeigefahren.

In der Mixed-Staffel mussten sich Paris-Roubaix-Siegerin Koch, Antonia Niedermaier, Ricarda Bauernfeind mit Nikias Arndt, Jasha Sütterlin und Maximilian Walscheid am Dienstag mit dem fünften Platz begnügen. Der deutsche Verband German Cycling verpasste auch wegen eines Defekts bei Bauernfeind die erhoffte zweite Medaille in Kanada. Zum Auftakt am Sonntag hatte Koch Bronze im Einzelzeitfahren geholt.

„Manche Sachen kann man nicht beeinflussen. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann nur noch zu zweit fährt. Aber das kann passieren. Das gehört zu einem Rennen dazu“, sagte Niedermaier im ZDF. Bauernfeind war weit vor dem Ziel die Kette abgesprungen. „Da kann man nichts machen“, sagte die 26-Jährige sichtlich enttäuscht. Koch ergänzte: „Wenn man zu zweit ist, verkürzen sich auch die Erholungszeiten. Aber es ist ja nicht so, dass wir mit zwei Sekunden verloren hätten.“

Gold im Teamwettbewerb ging in 51:32 Minuten an Italien um Einzel-Vizeweltmeister Filippo Ganna. Das Podest komplettierten Frankreich (+ 8,63 Sekunden) und die Schweiz (+ 19,90). Das deutsche Team hatte im Ziel 48,74 Sekunden Rückstand.

Die deutschen Männer machten den Anfang und legten zunächst ein starkes Tempo vor. Bereits vor der zweiten Zeitmessung musste 2021er-Weltmeister Arndt aber abreißen lassen. „Es hat einfach etwas gefehlt. Es ist super ärgerlich“, sagte Arndt: „Es hat nicht hundertprozentig funktioniert. Von daher ist es ein hartes Brot.“

DEINE MEINUNG

Die Frauen gingen zur Halbzeit mit schwindenden Podestchancen auf den Kurs – und mussten schnell den nächsten Rückschlag verkraften. Rund 16 km vor dem Ziel sprengte Bauernfeinds Pech das deutsche Trio, den Nachteil fingen Koch und die Tour-Vierte Niedermaier nicht mehr auf.

Die Mixed-Staffel ist seit 2019 Teil des WM-Programms. Die deutschen Teams standen vier Mal auf dem Podest, 2021 feierten sie den bislang einzigen WM-Titel in dieser Disziplin. Am Mittwoch steht der einzige Ruhetag während der Titelkämpfe in Nordamerika an. Zum Abschluss finden am kommenden Wochenende die Straßenrennen der Frauen (Samstag) und Männer (Sonntag) statt.