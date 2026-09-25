Moritz Mauss landet im U23-Rennen von Montreal auf Platz 21, der Sieg geht an ein Geburtstagskind aus einer Radsport-Familie.

Die deutschen Radtalente haben bei der WM in Montreal eine Medaille im Straßenrennen der U23 klar verpasst. Nach schweren 174,2 km kam Moritz Mauss beim Solosieg von Geburtstagskind Ashlin Barry (USA) auf Platz 21. Der 19 Jahre alte Düsseldorfer aus dem Nachwuchs des UAE-Teams hatte 1:30 Minuten Rückstand auf den neuen Weltmeister. Max Bock (Mainz) belegte Rang 40.

Barry siegte an seinem 19. Geburtstag nach einem Solo über rund 30 km mit 53 Sekunden Vorsprung auf den Spanier Héctor Álvarez, das Toptalent aus dem Nachwuchsteam von Visma-Lease a Bike sicherte sich als erster US-Amerikaner den U23-Titel. Seine Mutter Deirdre Demet-Barry war 1989 Junioren-Weltmeisterin. Sein kanadischer Vater Michael Barry fuhr unter anderem für die Armstrong-Mannschaft US Postal und das Team Sky.

2024 hatte Niklas Behrens als bislang einziger Deutscher den WM-Titel in der U23 geholt, der heute 22-Jährige kämpft mittlerweile beim Top-Team Visma-Lease a Bike um den Durchbruch bei den Profis. Zu den deutschen Medaillengewinnern in der höchsten Junioren-Klasse gehören zudem Lennard Kämna (Silber 2017), Pascal Ackermann (Silber 2016), John Degenkolb (Silber 2010, Bronze 2008) und Matthias Kessler (Bronze 1999).