Nach Sturz: Lipowitz bei der WM

Florian Lipowitz steht nur wenige Wochen nach seinem schweren Sturz bei der Tour de France vor dem nächsten großen Höhepunkt. Der 25-Jährige gehört zum deutschen Aufgebot für die Straßen-WM in Montreal.

Nach seinem schweren Sturz bei der Tour de France im Juli wird Radprofi Florian Lipowitz bei den Straßen-Weltmeisterschaften in Montreal an den Start gehen.

Der deutsche Verband German Cycling benannte am Donnerstag neun Fahrer und fünf Fahrerinnen, die vom 20. bis zum 27. September in den Einzel- und Mixed-Staffel-Rennen fahren werden.

Florian Lipowitz steht nach seinem Tour-Sturz im deutschen Aufgebot für die Straßen-WM Florian Lipowitz steht nach seinem Tour-Sturz im deutschen Aufgebot für die Straßen-WM © IMAGO/Sirotti

Lipowitz überzeugt bei Comeback

Erst am Mittwoch hatte Lipowitz (25) beim Eintagesrennen Giro della Toscana mit einer Platzierung im Hauptfeld sein Comeback gegeben.

Eine WM-Teilnahme war da für den Fahrer des Teams Red Bull-Bora-hansgrohe eine Option, die von seiner Form abhängig gemacht werden sollte. Es gelte, zu überprüfen, wie Lipowitz‘ Körper auf Rennbelastung reagiere, hatte er gesagt, um dann „gemeinsam mit dem Team zu entscheiden, was in dieser Saison noch möglich ist“.

Brenner und Zimmermann ebenfalls dabei

Mit ihm werden im Elite-Straßenrennen der Herren unter anderem Marco Brenner (Tudor Pro Cycling), Sieger der Polen-Rundfahrt, sowie Georg Zimmermann vom Team Lotto-Intermarché auf die kanadischen Straßen gehen.

Zimmermann hatte im Mai im Radklassiker Eschborn-Frankfurt triumphiert und wechselt im Sommer 2027 zum World-Tour-Team Lidl-Trek.

DEINE MEINUNG

Niedermaier übernimmt gleich drei Rennen

Das Elite-Straßenrennen, das Einzelzeitfahren und die Mixed-Staffel bestreitet die zuletzt mit einem starken Tour-Debüt auffallende Antonia Niedermaier vom Team Canyon-Sram. Die 23-Jährige hatte als erste deutsche Fahrerin das Weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin geholt.

Die Nominierungen im Überblick:

Männer Elite

Nikias Arndt (1991/Bahrain-Victorious) – Mixed-Staffel

Marco Brenner (2002/Tudor Pro Cycling) – Straße

Nico Denz (1994/Red Bull-Bora-hansgrohe) – Straße

Felix Engelhardt (2000/Jayco-AlUla) – Straße

Florian Lipowitz (2000/Red Bull-Bora-hansgrohe) – Straße

Maximilian Schachmann (1994/Soudal-Quick Step) – Straße

Jasha Sütterlin (1992/Jayco-AlUla) – EZF, Mixed-Staffel

Maximilian Walscheid (1993/Lidl Trek) – EZF, Mixed-Staffel

Georg Zimmermann (1997/Lotto-Intermarché) – Straße

Frauen Elite

Ricarda Bauernfeind (2000/Lidl-Trek) – Straße, Mixed-Staffel

Franziska Koch (2000/FDJ United-Suez) – Straße, EZF, Mixed-Staffel

Liane Lippert (1997/Movistar) – Straße

Antonia Niedermaier (2003/Canyon-Sram) – Straße, EZF, Mixed-Staffel

Linda Riedmann (2003/Lotto-Intermarché Ladies) – Straße