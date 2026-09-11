Seixas führt Frankreich an

Nach dem Aus von Tadej Pogacar gehört der 19-Jährige zu den Titelfavoriten im Straßenrennen.

Frankreichs Radsport-Supertalent Paul Seixas greift drei Tage nach seinem 20. Geburtstag nach dem WM-Titel. Wie der französische Verband am Freitag vermeldete, führt der Tour-Vierte das Aufgebot Frankreichs im schweren Straßenrennen von Montréal am 27. September an. Zuvor wird Seixas das Einzeltzeitfahren bestreiten.

Kein Favorit nach Pogacar-Ausfall

Seixas hatte im vergangenen Jahr sein WM-Debüt in der Eliteklasse gefeiert und in Ruanda Platz 13 belegt. Im Zeitfahren kam er auf Rang 16.

Nach dem verletzungsbedingten Saisonende von Vorjahressieger Tadej Pogacar (Slowenien) gibt es diesmal keinen absoluten Topfavoriten im Straßenrennen. Seixas gehört mit den Ex-Weltmeistern Remco Evenepoel (Belgien) und Mathieu van der Poel (Niederlande) sowie dem Mexikaner Isaac del Toro zu den heißesten Siegkandidaten über sehr anspruchsvolle 269 km. Der wiedergenesene Florian Lipowitz und Vuelta-Etappensieger Marco Brenner haben Außenseiterchancen.