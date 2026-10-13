Bahnrad-WM: Großbritannien streicht Mitfavoriten Richardson

Der zweimalige Olympia-Silbergewinner muss kurz vor WM-Beginn abreisen. Englische Medien berichten von Fehlverhalten.

Der britische Radprofi Matthew Richardson ist kurz vor dem Start der Bahn-Weltmeisterschaften in Shanghai aus dem Aufgebot seines Teams gestrichen worden. Der Verband British Cycling bestätigte das in einem Statement, ohne die Gründe für die Abreise des mehrfachen Olympiamedaillengewinners von 2024 zu nennen. Laut britischen Medien seien diskriminierende Äußerungen der Grund, das berichtet etwa The Times.

Richardson (27) sollte in China mit der britischen Auswahl um die Medaillen fahren. In Paris war er noch für Australien angetreten und hatte Silber im Keirin und Sprint sowie Bronze im Teamsprint geholt. Nach seinem Verbandswechsel gewann der gebürtige Engländer bei der WM im vergangenen Jahr zweimal Silber. In Sprint und Keirin krönte er sich im Februar zum Europameister und gehörte folglich in Shanghai zu den WM-Titelkandidaten.