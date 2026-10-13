Der mehrmalige Weltmeister und Olympiasieger auf der Bahn schließt sich für mehrere Jahre dem deutschen Rennstall an.

Der zweimalige Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna wechselt zum deutschen Radsportteam Lidl-Trek. Das gab der Rennstall am Dienstag bekannt. Der Italiener kommt zur nächsten Saison von Team Netcompany Ineos. Neben seinen WM-Titeln auf der Straße feierte Ganna auch auf der Bahn große Erfolge, etwa den Olympiasieg 2021 in der Mannschaftsverfolgung und sechsmal WM-Gold in der Einzelverfolgung.

Nach acht Jahren sei es „toll, ein neues Kapitel aufzuschlagen, und ich bin hochmotiviert für die Saison“, sagte Ganna. Bei Lidl-Trek unterschrieb er bis 2029. Er habe „große Ziele, die ich mit Lidl-Trek erreichen möchte, insbesondere bei den Klassikern“. Einen solchen gewann der 30-Jährige bislang noch nie.

Zweimal wurde Ganna bei Mailand-Sanremo Zweiter und errang in seiner Laufbahn bislang acht Etappensiege beim Giro d’Italia. Bei Lidl-Trek stehen nach dem Karriereende von Max Walscheid kommende Saison noch die deutschen Fahrer Lennard Kämna sowie Neuzugang Georg Zimmermann unter Vertrag.