Straßenrad-EM 2027 nach Dänemark vergeben

Zum zweiten Mal nach 2017 ist Herning Gastgeber der Titelkämpfe.

Die Straßenrad-Europameisterschaften finden im kommenden Jahr in Dänemark statt. Wie der europäische Verband UEC am Mittwoch mitteilte, werden die Titelkämpfe vom 28. September bis 3. Oktober 2027 in Silkeborg (Zeitfahren) und Herning (Straßenrennen) ausgetragen.

Herning wird damit zum zweiten Mal EM-Gastgeber sein. Bei der zweiten Auflage der kontinentalen Meisterschaften setzten sich 2017 Alexander Kristoff (Norwegen) und Marianne Vos (Niederlande) im Straßenrennen sowie Victor Campenaerts (Belgien) und Ellen van Dijk (Niederlande) im Kampf gegen die Uhr durch.