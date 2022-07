109. Tour de France: Vorschau auf die 2. und 3. Etappe

Vor dem ersten Ruhetag - am Dienstag geht es 900 Kilometer entfernt in Dünkirchen weiter - dürften die Sprinter wieder in den Mittelpunkt rücken. Die stramm südwärts führende Strecke ist weniger windanfällig als am Vortag, die drei Bergwertungen der niedrigsten Kategorie sind zu vernachlässigen. Das Finale führt allerdings 800 Meter vor dem Ziel durch eine 100-Grad-Kurve - Sturzgefahr!