Vuelta: Vingegaard gewinnt neunte Etappe und holt 40. Profisieg

SID 31.08.2025 • 17:48 Uhr Vingegaard triumphiert am Valdezcaray und rückt im Gesamtklassement weiter auf.

Der dänische Radsportstar Jonas Vingegaard hat die neunte Etappe der 80. Vuelta gewonnen. Der 28-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike erreichte nach 195,5 Kilometern mit 24 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Tom Pidcock (Q36.5) und dem Portugiesen João Almeida (UAE Team Emirates) das Ziel und damit seinen zweiten Tagessieg der diesjährigen Spanien-Rundfahrt. Vingegaard feierte in der spanischen Provinz La Rioja seinen 40. Profisieg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Norweger Torstein Traeen (Bahrain Victorious) nur knapp. Traeen kam mit 1:50 Minuten Rückstand ins Ziel und liegt im Gesamtklassement nur noch 37 Sekunden vor dem zweimaligen Tour-Sieger Vingegaard.