Vuelta: Van Aert gewinnt auch 15. Etappe

SID 06.09.2026 • 17:47 Uhr Wout van Aaert sichert sich bei der Vuelta den nächsten Tagessieg. In der Gesamtwertung führt weiter der Spanier Enric Mas.

Der belgische Radstar Wout van Aert hat bei der Spanien-Rundfahrt die wegen großer Hitze verkürzte 15. Etappe gewonnen. Am Tag nach dem ersten deutschen Tagessieg von Marco Brenner setzte sich der 31-Jährige nach nur 110,7 von ursprünglich geplanten 189,7 km in Córdoba im Sprint einer fünfköpfigen Ausreißergruppe durch. Van Aert hatte bereits die 13. Etappe am Freitag gewonnen, in Córdoba hatte er zudem schon 2024 triumphiert.

Brenner, der am Samstag bei der Bergankunft in der Sierra de la Pandera für den ersten deutschen Vuelta-Erfolg seit 2023 gesorgt hatte, ließ es diesmal langsamer angehen und kam mit einem Rückstand von fast zehn Minuten als 96. in Ziel. Bester Deutscher war am Sonntag Lennard Kämna (Wedel/Lidl-Trek) auf dem 36. Rang.

In der Gesamtwertung führt weiter der Spanier Enric Mas (Movistar) mit 2:06 Minuten Vorsprung auf den Österreicher Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) und den slowenischen Vuelta-Rekordsieger Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe (+2:10).

Vuelta-Etappe wegen Hitze verkürzt

Die Veranstalter hatten angesichts der hohen Temperaturen in Andalusien, die am Sonntag knapp 40 Grad erreichten, die Streckenführung des Teilstücks zusammengestrichen. Allerdings blieben auch im Kurzformat die knackigen Anstiege zum Puerto de la Forestal sowie zum Puerto Artafi (beide 3. Kategorie) in der Rennmitte Teil der Etappe.