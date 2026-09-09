Brennan zieht mit Degenkolb gleich

Im Klassement führt weiter der Spanier Enric Mas vom Team Movistar. Brennan fährt zum fünften Tagessieg - das war einst einem Deutschen gelungen.

Der britische Radprofi Matthew Brennan bleibt bei der Spanien-Rundfahrt weiter das Maß der Dinge im Sprint. Der 21-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike feierte auf dem 17. Vuelta-Teilstück von Dos Hermanas nach Sevilla seinen bereits fünften Etappensieg, im Zielsprint setzte er sich vor dem Belgier Jordi Meeus vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe und Magnus Cort aus Dänemark (Uno-X Mobility) durch.

Damit stellte er die Marke des deutschen Sprinters John Degenkolb ein, der bei der Vuelta 2012 ebenfalls fünfmal zum Sieg gesprintet war. „Das ist unglaublich besonders“, sagte Brennan: „Ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht glauben, ich werde es auch in ein paar Wochen nicht fassen können. Wir hatten natürlich den Plan, hier Siege zu holen, aber keiner hat über Rekorde gesprochen.“

Bereits am Vortag hatte der Brite jubeln dürfen, zuvor hatte er zudem schon die zweite, fünfte und elfte Etappe der Rundfahrt gewonnen. Damit steht der junge Radprofi nun bei 24 Karrieresiegen. Auf den 185 flachen Kilometern bis in die andalusische Hauptstadt kam Jasha Sütterlin (Freiburg/Jayco AlUla) als bester deutscher Fahrer auf Platz 25 ins Ziel.

In der Gesamtwertung kam es erneut zu keinen Veränderungen, der Spanier Enric Mas (Movistar) führt weiterhin mit einem Vorsprung von 2:06 Minuten auf den Österreicher Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) und den slowenischen Vuelta-Rekordsieger Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe/+2:10). Bester Deutscher im Klassement ist Emanuel Buchmann (Ravensburg/Cofidis/+1:06:49 Stunden) auf Rang 28.

Am Donnerstag steht für die Fahrer ein Einzelzeitfahren von El Puerto de Santa Maria nach Jerez de la Frontera über 32,1 km auf dem Programm. Vor dem großen Vuelta-Finale am Sonntag in Granada warten dann noch zwei Bergankünfte.