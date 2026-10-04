Beim weltberühmten Galopprennen setzt sich wie im Vorjahr der Favorit aus Frankreich durch.

Daryz mit Jockey Mickaël Barzalona hat zum zweiten Mal in Folge den Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen.

Im weltberühmten Galopprennen auf dem Hippodrome de Longchamp in Paris setzte sich der vierjährige Hengst aus Frankreich am Sonntag vor Bay City Roller und Diamond Necklace durch.

Barzalonas Daryz siegt erneut

Daryz ist das neunte Pferd, dem zwei Triumphe nacheinander gelangen, zuletzt war dieses Kunststück Enable in den Jahren 2017 und 2018 geglückt. „Für diesen Sieg braucht man ein Pferd mit sehr viel Qualität. Wir sind hier, um die Arbeit eines ganzen Teams zu vollenden“, sagte der 35-jährige Barzalona.

Der Titelverteidiger und haushohe Favorit musste arbeiten, um einen freien Lauf zu bekommen. Dann aber schoss er außen vorbei, überholte den englischen Außenseiter Bay City Roller und verdiente nach 2400 Metern das Preisgeld in Höhe von 2,857 Millionen Euro.

Beim Prix de l’Arc de Triomphe haben bislang drei deutsche Pferde triumphiert: Star Appeal (1975), Danedream (2011) und Torquator Tasso (2021).