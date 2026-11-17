Das berühmte australische Rennpferd "So You Are" wird tot in einem Müllcontainer entdeckt. Nachdem Videoaufnahmen veröffentlicht werden, entschuldigt sich die Tierklinik.

Das australische Rennpferd „So You Are“ ist tot auf einer Abfallentsorgungsanlage im Süden der australischen Stadt Sydney aufgetaucht. Am Montag verbreiteten sich Bilder, die den Kadaver des fünfjährigen Wallachs in einem Container auf einer Mülldeponie zeigen. Die behandelnde Tierklinik bestätigte, dass es sich dabei um das erfolgreiche Rennpferd handelt.

Der Bauarbeiter, der das Tier entdeckte, filmte seinen Fund. In dem Video ist er sichtlich schockiert: „Das kann doch nicht normal sein. Weiß jemand, ob das legal ist? Bitte korrigiert mich, falls ich mich irre, aber das ist nicht normal.“

„So You Are“ hatte knapp zwei Wochen nach dem Melbourne Cup Anfang November eine Kolik erlitten. Während der Operation wurde entschieden, das Tier in der Tierklinik einzuschläfern. Danach sollte der Kadaver eigentlich beerdigt werden. Doch stattdessen wurde er zunächst von einem beauftragten Entsorgungsunternehmen abtransportiert und auf dem Gelände einer Mülldeponie zwischengelagert.

Der Trainer von „So You Are“, Bjorn Baker, reagierte entsetzt. Auf X schrieb er: „Wie alle, die das Videomaterial gesehen haben, bin ich zutiefst bestürzt über den Umgang mit den sterblichen Überresten von ‚So You Are‘. Er war ein sehr geliebtes Pferd und verdiente es, nach seinem Tod mit Würde und Respekt behandelt zu werden.“

Trainer fordert Aufklärung – Tierklinik entschuldigt sich

Der Wallach hatte acht seiner insgesamt 29 Rennen gewonnen. Baker verlangte eine vollständige Aufklärung der Geschehnisse. „Was passiert ist, war inakzeptabel und respektlos.“

Die beteiligte Tierklinik entschuldigte sich öffentlich und erklärte, die Bestattung nicht selbst übernommen, aber das Unternehmen ausgewählt zu haben. In ihrer Stellungnahme erklärte die Klinik weiter: „Wir hätten genau wissen müssen, wie Pferde nach Verlassen unserer Klinik behandelt werden und das wussten wir nicht. Dieser Prozess ist nicht gut genug und muss sich ändern.“

DEINE MEINUNG

Nach dem Vorfall sei die Zusammenarbeit mit dem Entsorgungsdienstleister eingestellt worden. Zudem werde der Vorfall untersucht.

Auch der Betreiber der Deponie äußerte sich: Demnach wurde der Kadaver zunächst in einen Container umgeladen, da das Transportfahrzeug aus Sicherheitsgründen nicht direkt auf die Deponiefläche fahren durfte.

Rennsportbehörde leitet Ermittlungen ein

Nach Angaben der Rennsportbehörde war die Nutzung einer zugelassenen Deponie an sich nicht regelwidrig. „Racing NSW“ erklärte, dass nach den Richtlinien des Landwirtschaftsministeriums vom Bundesstaat New South Wales eine lizenzierte Deponie eine vorgesehene Möglichkeit zur Entsorgung eingeschläferter Tiere sein kann.

Allerdings teilte die Behörde auch mit: „Die Art und Weise, wie der Körper von So You Are zurückgelassen wurde, ist verstörend und völlig inakzeptabel.“ Ermittlungen seien eingeleitet worden.