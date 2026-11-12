Vor DOSB-Wahl: Mronz verkündet Abschied in Aachen

30 Jahre lang hatte er bei der Aachener Reitturnier GmbH unter anderem den CHIO mitgeprägt.

Michael Mronz gibt angesichts seiner Kandidatur für die Präsidentschaft des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) seine Aufgaben rund um den CHIO in Aachen ab. Der 59-Jährige scheidet Ende März 2027 als Geschäftsführer und Gesellschafter der Aachener Reitturnier GmbH (ART) aus, das gab die Gesellschaft am Donnerstag bekannt. Seit 1997 hatte Mronz die Vermarktung des CHIO Aachen geprägt. Seine Nachfolge als Geschäftsführer wird Philip Erbers antreten, der zurzeit als Vorstandsmitglied des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) tätig ist und zuvor bereits für die ART gearbeitet hatte.

„Gemeinsam mit einem großartigen Team und dank der jahrelangen Unterstützung unserer verlässlichen Partner, haben wir es geschafft, die Marke CHIO Aachen erfolgreich mitzugestalten“, sagte Mronz: „Mit 30 Jahren im Amt ist für mich nun der Zeitpunkt gekommen, den Staffelstab weiterzugeben.“ Mehr als 30 internationale Veranstaltungen hatte Mronz in Aachen mitgestaltet, neben dem jährlichen CHIO auch zwei Weltmeisterschaften und eine Europameisterschaft.

Der DOSB stimmt am 5. Dezember über die Nachfolge von Präsident Thomas Weikert ab, Mronz ist der Kandidat einer Findungskommission, besetzt mit Vertretern aus Mitgliedsorganisationen des DOSB. Im Oktober hatte auch Martin Engelhardt (66), Präsident der Deutschen Triathlon Union, seine Bewerbung verkündet. Beide sitzen als Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bereits im DOSB-Präsidium.