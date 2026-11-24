Der Bundestrainer äußert sich zum Fehlen seines Olympiasiegers. Auch in anderen Disziplinen gibt es Veränderungen bei großen Namen.

Olympiasieger Christian Kukuk steht der Weg zurück in die Kader der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) weiterhin offen. „Aktueller Stand ist, dass Christian auf eigenen Wunsch aus dem Kader zurückgetreten und aktuell überwiegend in Amerika unterwegs ist“, sagte Bundestrainer Otto Becker dem SID: „Von unserer Seite steht – wenn die Rahmenbedingungen stimmen – einer Rückkehr nichts im Wege. Die Türen stehen da weiterhin offen.“

In den Olympia- und Perspektivkadern für 2027, die die FN am Dienstag bekannt gab, fehlt Kukuks Name. Der Springreiter hatte Spitzenpferd Checker, mit dem er 2024 in Paris Gold gewonnen hatte, im August in Absprache mit Becker vorerst aus dem offiziellen Aufgebot genommen. Zuvor war Kukuk nicht für das Team der Heim-WM in Aachen nominiert worden. Der Schritt aus den Kadern sei laut Kukuk davon aber unabhängig gewesen.

Welt- und Europameister Richard Vogel wird im Jahr vor den Sommerspielen von Los Angeles vorerst ohne sein Spitzenpferd United Touch im Olympiakader stehen. Der Hengst hatte sich Anfang Oktober eine Infektion zugezogen und war anschließend tierärztlich behandelt worden. In den vergangenen Wochen hatte Vogel auf andere Pferde gesetzt, in der Liste wird er nun mit Cloudio geführt.

Auch in den weiteren Disziplinen gab es Veränderungen: Die viermalige Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl schied in der Dressur gänzlich aus den Kadern. Nach dem Abschied von Stute Dalera in den sportlichen Ruhestand war sie vergangenes Jahr noch mit Kismet im Perspektivkader geführt. Auch dort fehlt die Doppel-Goldgewinnerin von Paris und Tokio nun. In der Vielseitigkeit rutschte Weltmeister und Olympiasieger Michael Jung ins Perspektivaufgebot. Sein langjährig erfolgreiches Pferd Chipmunk hatte er Anfang November in die Rente verabschiedet.