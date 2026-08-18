Rollstuhlrugby-WM: Deutschland will „Lospech“ trotzen

SID 18.08.2026 • 06:02 Uhr Die deutsche Rollstuhlrugby-Nationalmannschaft hadert mit der "schlimmen Auslosung". Am Ziel ändert das aber nichts.

Die deutsche Rollstuhlrugby-Nationalmannschaft startet mit großen Ambitionen in die WM in Sao Paulo – trotz einer Vorrundengruppe, die es in sich hat. „Schlimmer hätte die Auslosung kaum laufen können“, haderte Cheftrainer Christoph Werner vor dem Auftakt am Dienstag gegen Kolumbien (14.30 Uhr): „Wir hatten Lospech und sind mit Abstand in der stärksten Gruppe.“

Dennoch rief die Auswahl des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) ein großes Ziel aus: die Qualifikation für das Viertelfinale. Die besten vier Mannschaften der beiden Sechsergruppen kommen weiter, die erste Partie hat für das deutsche Team angesichts der hochkarätigen Konkurrenz somit bereits eine große Bedeutung.

Ein Sieg gegen Kolumbien ist fest eingeplant, dann folgen die Duelle gegen den Paralympics-Sieger und Weltranglistenersten aus Japan, Frankreich, Großbritannien und Dänemark, die im internationalen Ranking alle vor Deutschland stehen.

„Ich hoffe, dass wir so gut abschließen wie noch nie zuvor bei einer Weltmeisterschaft“, sagte Werner, denn am Abschneiden hängt auch der Kaderstatus der Spieler und für die Mannschaft die weitere Förderung. Bei den Sommerspielen in Paris hatte die deutsche Auswahl zuletzt alle Spiele verloren. „Am Ende war es noch eine Nummer zu groß“, erklärte Werner, der Mut aus dem vierten Platz bei der EM im Vorjahr schöpft.