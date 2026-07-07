7er-Rugby: Wolfpack greift nach zweitem EM-Titel

SID 23.07.2026 • 05:39 Uhr Nach dem Heimsieg in Hamburg reist Deutschland mit einer guten Ausgangslage zum entscheidenden EM-Turnier in Kroatien.

Den Heimsieg veredeln, die Titelsammlung erweitern: Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft reist nach dem überzeugenden Triumph von Hamburg mit großem Selbstvertrauen nach Split. In Kroatien greift das „Wolfpack“ ab Freitag beim entscheidenden zweiten Turnier der Europameisterschaft nach dem Gesamtsieg. Die Chancen auf den zweiten Titel nach 2019 stehen gut.

„Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht“, sagte Felix Lammers, Ex-Nationalspieler und seit Juni 7er-Sportdirektor bei Rugby Deutschland, im SID-Interview: „In Hamburg haben wir gesehen, dass dieses Team im letzten Jahr noch auf einem anderen Niveau gespielt hat.“

Auch in Kroatien gehört die Mannschaft von Bundestrainer Pablo Feijóo zum Favoritenkreis. „Ich will die Erwartungshaltung aber nicht zu hoch hängen“, sagte Lammers. Nach überzeugenden Auftritten in der WM-Serie hatte die deutsche Mannschaft Anfang des Monats trotz großer Verletzungssorgen das erste Turnier in Hamburg gewonnen, im Finale war das Team sogar für Frankreich zu stark.

Der Olympiasieger und Vorjahressieger wird auch in Split wohl der größte Konkurrent um den Titel sein, der nach einer Gesamtwertung aus beiden Turnieren vergeben wird. In der Vorrunde bekommt es Deutschland am Freitag mit Polen (14.20 Uhr) und Großbritannien (21.20 Uhr) zu tun, am Samstag warten die starken Spanier (14.20 Uhr). Am Sonntag stehen die Finalspiele an.