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Rugby: Absteiger Deutschland verliert EM-Abschluss

Krachende Pleite für Deutschland

Schon vor dem letzten EM-Spiel steht der Abstieg fest, es folgt eine bittere Pleite.
Enttäuscht: Trainer Mark Kuhlmann
© IMAGO/SID/Jürgen Kessler
SID
Schon vor dem letzten EM-Spiel steht der Abstieg fest, es folgt eine bittere Pleite.

Die deutsche Rugbynationalmannschaft hat sich mit einer krachenden Niederlage aus der europäischen Championship verabschiedet.

Zum EM-Abschluss verlor die Auswahl von Bundestrainer Mark Kuhlmann im Platzierungsspiel um den siebten Rang 7:76 (0:47) gegen die Niederlande in Madrid. Der Abstieg in die unterklassige Rugby Europe Trophy stand schon seit vergangener Woche fest.

Der Abstieg stellt für die deutsche Auswahl einen erheblichen Rückschlag dar. In der Championship-Klasse spielen die besten acht europäischen Teams, die nicht zu den Six Nations gehören. Die für die Entwicklung wichtigen Spiele gegen Top-Teams fallen nun weg.

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