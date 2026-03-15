Rugby: Absteiger Deutschland verliert EM-Abschluss

SID 15.03.2026 • 12:58 Uhr Schon vor dem letzten EM-Spiel steht der Abstieg fest, es folgt eine bittere Pleite.

Die deutsche Rugbynationalmannschaft hat sich mit einer krachenden Niederlage aus der europäischen Championship verabschiedet.

Zum EM-Abschluss verlor die Auswahl von Bundestrainer Mark Kuhlmann im Platzierungsspiel um den siebten Rang 7:76 (0:47) gegen die Niederlande in Madrid. Der Abstieg in die unterklassige Rugby Europe Trophy stand schon seit vergangener Woche fest.