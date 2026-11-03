Er formte Schwimm-Legenden und schliff sie gnadenlos

Er war laut, kompromisslos und gefürchtet. Gleichzeitig machten seine Methoden Australien über Jahrzehnte zur Schwimm-Großmacht. Am 3. November 2020 starb Don Talbot im Alter von 87 Jahren.

Wenn von den größten Trainern der Sportgeschichte die Rede ist, fällt sein Name oft in einem Atemzug mit den erfolgreichsten Coaches der Welt.

Don Talbot war weit mehr als ein gewöhnlicher Schwimmtrainer. Der Australier formte über Jahrzehnte Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler. Seine kompromisslose Philosophie machte ihn zu einer Legende des Beckensports. Heute vor sechs Jahren verstarb er am 3. November 2020 im Alter von 87 Jahren.

Don Talbot – Der Mann hinter Australiens Goldflut

Geboren wurde Talbot am 23. Februar 1933 in New South Wales. Schon früh widmete er sein Leben dem Schwimmen und erkannte, dass Erfolg nur über absolute Hingabe erreichbar war.

Mit dieser Einstellung revolutionierte er später das australische Schwimmsystem. Viele Jahre arbeitete er in den USA und Kanada. Seinen größten Einfluss entfaltete Talbot aber als Nationaltrainer Australiens.

In den siebziger Jahren hatte die einstige Schwimm-Nation den Anschluss an die Weltspitze teilweise verloren. Talbot setzte nach seiner Rückkehr in sein Heimatland ab 1989 auf härteres Training, eine professionellere Betreuung und eine Mentalität, die keine Ausreden akzeptierte. Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten.

Don Talbot bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, die Schwimm-Wettbewerbe waren für die Gastgeber ein voller Erfolg Don Talbot bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, die Schwimm-Wettbewerbe waren für die Gastgeber ein voller Erfolg © IMAGO/AAP

Unter seiner Führung entstanden Schwimm-Stars wie Kieren Perkins, Ian Thorpe, Susie O’Neill oder Grant Hackett, die bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften Medaillen in Serie gewannen.

Besonders die Olympischen Spiele 2000 in Sydney wurden zu Talbots persönlichem Meisterwerk. Vor heimischem Publikum feierte Australien einen historischen Triumphzug und begeisterte eine ganze Nation.

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Seine Athleten liebten und fürchteten ihn zugleich

Talbot galt als Trainer alter Schule. Er war bekannt für seine direkte Art und nahm kein Blatt vor den Mund. Wer bei ihm trainierte, musste Höchstleistungen abrufen. Faulheit, mangelnde Disziplin oder Ausreden duldete er nicht.

Viele Schwimmer berichteten später, dass sie Talbot zugleich bewunderten und fürchteten. Doch genau diese kompromisslose Haltung machte ihn so erfolgreich. Talbot verlangte von seinen Athleten nie mehr, als er selbst bereit gewesen wäre zu investieren.

Sein Ziel war stets dasselbe: das absolute Maximum aus jedem Talent herauszuholen. Bei der Schwimm-WM 2001 stand Australien zum ersten Mal seit fast 50 Jahren wieder an der Spitze des Medaillenspiegels bei einem Großereignis.

Auch Deutschland profitierte von seinem Wissen

Nach seiner Zeit als australischer Cheftrainer war Talbot auch international gefragt. Verbände aus aller Welt holten sich Rat von dem erfahrenen Erfolgsmacher. Seine Trainingsmethoden und Konzepte beeinflussten Generationen von Trainern und Athleten weit über Australien hinaus.

Damit wurde Talbot zu einer der prägendsten Persönlichkeiten der modernen Schwimmgeschichte.

Ein Vermächtnis, das bis heute lebt

Am 3. November 2020 verlor die Sportwelt einen ihrer bedeutendsten Trainer. Talbot starb nach längerer Krankheit im Alter von 87 Jahren. Die Reaktionen fielen weltweit emotional aus. Ehemalige Olympiasieger, Trainerkollegen und Weggefährten würdigten einen Mann, der ihr Leben verändert hatte.

Sechs Jahre nach seinem Tod ist sein Einfluss noch immer spürbar. Wann immer Australiens Schwimmer bei Olympischen Spielen Gold gewinnen oder neue Talente an die Weltspitze vorstoßen, lebt ein Teil seines Vermächtnisses weiter.