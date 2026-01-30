Olympia 2026: Der ewige Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele - DDR immer noch 14.

Im Wintersport zählt Deutschland traditionell zu den absoluten Topnationen. Vor allem Rodeln, Bob und Biathlon sind seit Jahrzehnten verlässliche Medaillenproduzenten für Schwarz-Rot-Gold. Entsprechend rangiert Deutschland vor Olympia 2026 auch auf Rang eins des ewigen Medaillenspiegels der Olympischen Winterspiele. Vor allem Norwegen schließt aber durch die Dominanz im Langlauf auf.
Kurios: zwei längst nicht mehr bestehende Länder rangieren im Nationenranking immer noch sehr weit vorne. Die Sowjetunion steht mit 78 Goldmedaillen immer noch auf Rang vier, obwohl sie letztmalig 1988 teilnahm. Fast noch beeindruckender ist die Position der im Vergleich zur Sowjetunion viel kleineren DDR.
DDR im Olympia-Medaillenspiegel immer noch 14.
Mit 39 Olympiasiegen zwischen 1968 und 1988 liegt der einstige zweite deutsche Staat nur zwei Goldmedaillen hinter Frankreich auf Rang 14. Einige der Stars holten ab 1992 dann auch für das gesamtdeutsche Team noch viel Edelmetall.
SPORT1 zeigt den ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele in der Übersicht.
Olympische Winterspiele: Der ewige Medaillenspiegel in der Übersicht
Rang
Nation
Gold🥇
Silber🥈
Bronze🥉
Gesamt
1.
Deutschland
162
155
118
435
2.
Norwegen
148
134
123
405
3.
USA
114
121
95
330
4.
Sowjetunion*
78
57
59
194
5.
Kanada
77
72
76
225
6.
Österreich
71
88
91
250
7.
Schweden
65
51
60
176
8.
Schweiz
63
47
58
168
9.
Niederlande
53
49
45
147
10.
Russland**
46
39
35
120
11.
Finnland
45
65
65
175
12.
Italien
42
43
56
141
13.
Frankreich
41
42
55
138
14.
DDR*
39
36
35
110
* DDR (1968-1988) und Sowjetunion (1952-1988)
**Russland ist zunächst wegen Staatsdopings und dann wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine seit 2020 von Olympischen Spielen ausgeschlossen