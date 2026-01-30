Olympia 2026: Der ewige Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele - DDR immer noch 14.

SPORT1 30.01.2026 • 11:30 Uhr Zum Start der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina rückt auch der Medaillenspiegel wieder in den Fokus. Vor Olympia 2026 ist Deutschland bei Winterspielen die Nummer 1.

Im Wintersport zählt Deutschland traditionell zu den absoluten Topnationen. Vor allem Rodeln, Bob und Biathlon sind seit Jahrzehnten verlässliche Medaillenproduzenten für Schwarz-Rot-Gold. Entsprechend rangiert Deutschland vor Olympia 2026 auch auf Rang eins des ewigen Medaillenspiegels der Olympischen Winterspiele. Vor allem Norwegen schließt aber durch die Dominanz im Langlauf auf.

Kurios: zwei längst nicht mehr bestehende Länder rangieren im Nationenranking immer noch sehr weit vorne. Die Sowjetunion steht mit 78 Goldmedaillen immer noch auf Rang vier, obwohl sie letztmalig 1988 teilnahm. Fast noch beeindruckender ist die Position der im Vergleich zur Sowjetunion viel kleineren DDR.

DDR im Olympia-Medaillenspiegel immer noch 14.

Mit 39 Olympiasiegen zwischen 1968 und 1988 liegt der einstige zweite deutsche Staat nur zwei Goldmedaillen hinter Frankreich auf Rang 14. Einige der Stars holten ab 1992 dann auch für das gesamtdeutsche Team noch viel Edelmetall.

SPORT1 zeigt den ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele in der Übersicht.

Olympische Winterspiele: Der ewige Medaillenspiegel in der Übersicht

Rang Nation Gold🥇 Silber🥈 Bronze🥉 Gesamt 1. Deutschland 162 155 118 435 2. Norwegen 148 134 123 405 3. USA 114 121 95 330 4. Sowjetunion* 78 57 59 194 5. Kanada 77 72 76 225 6. Österreich 71 88 91 250 7. Schweden 65 51 60 176 8. Schweiz 63 47 58 168 9. Niederlande 53 49 45 147 10. Russland** 46 39 35 120 11. Finnland 45 65 65 175 12. Italien 42 43 56 141 13. Frankreich 41 42 55 138 14. DDR* 39 36 35 110

* DDR (1968-1988) und Sowjetunion (1952-1988)