Nach seinem Erfolg über die 10 km gewinnt der deutsche Schwimmstar auch in der zweiten Disziplin beim Weltcup-Start in Mexiko.

Der deutsche Schwimmstar Florian Wellbrock hat einen Start nach Maß in die neue Freiwasser-Saison hingelegt. Nach seinem Triumph über die 10 km war der dreifache Europameister beim Weltcup-Auftakt im mexikanischen Cancún auch im Knockout-Sprint nicht zu schlagen. Im Finale setzte sich der Magdeburger Weltmeister (4:32,20 Minuten) in einem Kopf-an-Kopf-Duell um neun Zehntel gegen den ungarischen WM-Zweiten David Betlehem durch.

Oliver Klemet, bei den Olympischen Spielen in Paris Zweiter über die 10 km, schied als 19. im Halbfinale aus. Nur die besten zehn Athleten schwammen um den Sieg.

Wellbrock, der sich im Sommer zwei Jahre nach seinem Olympia-Debakel in Paris zum dreifachen Europameister gekrönt hatte, und Klemet waren direkt aus dem Höhentrainingslager in Flagstaff/Arizona angereist. Über die 10 km am Freitag setzte Wellbrock umgehend ein Ausrufezeichen, für den Frankfurter Klemet reichte es wie im Halbfinale des Knockout-Sprints nur für Rang 19.