Bulgarien - Montenegro Tipp, Prognose & Quoten | 24.03.2023

Unser Bulgarien - Montenegro Tipp zum EM Quali Spiel am 24.03.2023 lautet: Es gibt nicht viele Chancen, aber mindestens eine der wenigen kann jedes Team nutzen.

Die Gruppe G ist vielleicht eine der ausgeglichensten Gruppen in der Qualifikation zur EM 2024. Mit Ungarn, Montenegro, Bulgarien, Serbien und Litauen melden gleich mehrere Teams Ansprüche auf einen der beiden ersten Plätze an. Gefühlt gibt es an jedem Spieltag eine Art Endspiel und so auch gleich zu Beginn, wenn sich Bulgarien und Montenegro gegenüberstehen. Wir erwarten ein kampfbetontes Spiel und entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,99 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Bulgarien vs Montenegro auf „Beide treffen“

Bulgarien ist seit 6 Länderspielen ungeschlagen

Bulgarien hat in 8 der letzten 10 Länderspiele getroffen

Montenegro traf in 5 der letzten 9 Partien



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bulgarien vs Montenegro Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der besten Online-Wettanbieter passt. Denn nach dieser gibt es in diesem Duell keinen Favoriten. Nur hauchdünn schlagen die Quoten in Richtung der Gastgeber aus. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Werte bis 2,60. Wer auf die Gäste setzt, kann Wettquoten bis 2,80 erhalten.

Viele Tore erwarten die Bookies verständlicherweise nicht. Bereits das „Over 1,5″ kratzt an der Marke von 1,50. Für einen Tipp auf „Über 2,5 Treffer“ im Spiel liegen die Werte bei 2,35. Auch die Wettoption „Beide treffen“ ist mit Zahlen bis 1,99 relativ hoch quotiert.

Bulgarien vs Montenegro Prognose: Vom Kampf geprägte Partie

Sowohl für Bulgarien als auch Montenegro ist es das erste Spiel des Jahres. Gemessen an den letzten Ergebnissen im Kalenderjahr 2022 schlossen die Bulgaren selbiges deutlich besser ab. Diese haben nämlich keine der letzten sechs Partien im vergangenen Jahr verloren. Es gab je drei Siege und Remis.

In der Gruppe 4 der Liga C holten die „Lawowete“ zum Abschluss zwei Dreier gegen Gibraltar und in Nordmazedonien - es waren die einzigen Siege im Turnierverlauf, mit denen die Löwen am Ende noch Platz zwei erreichten. Von einem Aufstieg in die Liga B war man angesichts von sieben Punkten Rückstand auf Georgien aber meilenweit entfernt.

Bei den Nordmazedoniern und in den folgenden Testspielen in Zypern und Luxemburg konnte Bulgarien jeweils hinten die Null halten. Überhaupt gab es nur ein Gegentor in den letzten fünf Länderspielen. Selbst konnte das Team des serbischen Trainers und Ex-Bundesligaspielers Mladen Krstajic in acht der letzten zehn Partien treffen.

Und auch wenn Bulgarien zum Ende letzten Jahres zwischenzeitlich drei Siege in Serie gegen Gibraltar, in Nordmazedonien und in Zypern holte, sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Löwen vor diesen drei Erfolgen zehn Monate oder umgerechnet acht Länderspiele in Folge ohne Sieg blieben und vier dieser Partien verloren.

Bulgarien - Montenegro Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bulgarien: 0:0 Luxemburg (Test, A), 2:0 Zypern (Test, A), 1:0 Nordmazedonien (NL, A), 5:1 Gibraltar (NL, H), 0:0 Georgien (NL, A)

Letzte 5 Spiele Montenegro: 0:1 Slowenien (Test, A), 2:2 Slowakei (Test, H), 0:2 Finnland (NL, H), 0:1 Bosnien-Herzegowina (NL, A), 3:0 Rumänien (NL, A)

Letzte 5 Spiele Bulgarien vs Montenegro: 0:0 (EMQ, A), 1:1 (EMQ, H), 1:1 (EMQ, A), 0:1 (EMQ, H), 4:1 (WMQ, H)

Montenegro feierte im gesamten Kalenderjahr 2022 in zehn Länderspielen nur drei Siege und diese allesamt in der ersten Jahreshälfte. Von den letzten vier Partien des vergangenen Jahres wurden drei verloren. Bei diesen drei Pleiten schossen die Montenegriner noch nicht einmal ein Tor.

In der Gruppe 3 der Liga B der Nations League hatten die Sokoli aus ihren sechs Partien nur sieben Punkte geholt und lediglich dank des gewonnenen direkten Vergleichs mit den punktgleichen Rumänen die Klasse gehalten. Gegen Rumänien holte Montenegro sechs der nur sieben Zähler und schoss fünf der insgesamt nur sechs Tore.

Der 3:0-Erfolg im rumänischen Bukarest war dabei der einzige Sieg in den letzten sechs Auswärtspartien. Die anderen fünf Begegnungen auf des Gegners Platz wurden alle zu Null verloren. Überhaupt konnten die Falken seit Juni 2021 nur zwei ihrer zehn Partien in der Fremde gewinnen. Außer dem Sieg in Rumänien gab es nur noch einen in Gibraltar.

In der FIFA-Weltrangliste steht Montenegro auf Platz 69 und damit gerade einmal zwei Plätze vor den Bulgaren. Die beiden Kontrahenten trafen bereits in der letzten EM-Qualifikation aufeinander. Am Ende wurden die Montenegriner Letzter und die Bulgaren Vorletzter. Allein die Löwen hatten in der Endabrechnung fünf Punkte weniger als der Dritte Kosovo.

Unser Bulgarien - Montenegro Tipp: Beide Teams treffen

In der Quali zur EM 2020 trennten sich die beiden im bulgarischen Sofia 1:1. Im Rückspiel in Podgorica gab es ein torloses Remis. Am Freitag darf man sicherlich keinen Fußball-Leckerbissen erwarten. Dennoch ist es so, dass in dieser Gruppe Platz zwei für beide Teams nicht unmöglich ist. Entsprechend werden beide Kontrahenten direkt im ersten Spiel der Qualifikation gewinnen und ein erstes Ausrufezeichen auf dem Weg zum Traum von der EM-Teilnahme setzen wollen. Insofern können wir uns gut vorstellen, dass beide Gegner auf Sieg spielen und mindestens eine ihrer wenigen Chancen in ein Tor ummünzen werden.