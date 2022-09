Mit dem Kauf des britischen Urgesteins William Hill ist 888sport 2021 in die Riege der absoluten Buchmacher-Riesen aufgestiegen. Uns gefallen am in Deutschland lizensierten insbesondere die Vielzahl an angebotenen Wettmärkte und der Willkommensbonus: Die Einzahlung wird bis zu einem Betrag von 100€ verdoppelt, die Auszahlung des Bonus ist an machbare Durchspielbedingungen geknüpft, die mit erfreulich niedrigen Mindesquoten einhergehen.