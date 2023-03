Ingolstadt - Dresden Tipp, Prognose & Quoten | 20.03.2023

Unser Ingolstadt - Dresden Tipp zum 3. Liga Spiel am 20.03.2023 lautet: Dresden präsentierte sich stark aufgelegt und gewann zuletzt dreimal in Serie. Mit einem weiteren Erfolgserlebnis gegen Ingolstadt wäre vorerst Rang drei fix. In einem offensiven Match ist mit Toren zu rechnen.

Ingolstadt holte aus den vergangenen vier Begegnungen nur einen Zähler. Zuletzt standen drei Niederlagen in Folge zu Buche. Fairerweise muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich bei den vergangenen drei Konkurrenten mit Mannheim, Freiburg II und Wiesbaden um potenzielle Aufstiegskandidaten handelte.

Mit Dynamo Dresden liegt nun ein weiterer auf der Lauer. SGD lässt sicher gegen die Schanzer nichts unversucht, um einen weiteren Triumph einzufahren. Hierbei würde es sich um den vierten Sieg in Serie handeln.

Aufgrund der deutlich besseren Formkurve sind den Gästen aus Sachsen Vorteile einzuräumen. In einem torreichen Match schließen wir das Remis aber nicht aus. Eine Wette auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,40 bei Bet-at-home bietet sich an.

Darum tippen wir bei Ingolstadt vs Dresden auf „Doppelte Chance X / 2 & Über 2,5 Tore“:

Im Schnitt fielen unter dem neuen Schanzer-Coach Guerino Capretti vier Tore pro Begegnung.

Dresden belegt in der Rückrundentabelle hinter Freiburg II den zweiten Platz und besticht anhand von 20 Toren in acht Spielen.

Drei der vergangenen direkten Duelle zwischen beiden Teams endeten mit mehr als 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ingolstadt vs Dresden Quoten Analyse:

Einen klaren Favoriten sehen unsere Top-Bookies in dieser Ansetzung nicht, räumen aber dem potentiellen Aufstiegskandidaten aus Sachsen aufgrund der deutlich besseren Formkurve Vorteile ein. Der Auswärtssieg wird mit einer Ingolstadt Dresden Quote knapp über 2,00 bewertet. Für den Heimsieg servieren die Wettanbieter durchschnittlich eine Quote in Höhe von 3,30.

Dass drei der letzten vier Begegnungen zwischen beiden Mannschaften mit mehr als 2,5 Toren endeten, ist auch den Buchmachern nicht entgangen. Am Markt „mehr/weniger als 2,5 Tore“ liegt eine entsprechende Quotenverteilung vor. Drei oder mehr Treffer im Spiel bringt eine Quote von ca. 1,74 mit sich.

Ingolstadt vs Dresden Prognose: „Vollzieht Dresden einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg?“

Die Schanzer sind als Absteiger in die aktuelle 3. Liga-Saison gestartet und haben sich viel vorgenommen. Bisher wurden die Erwartungen aber nicht wirklich erfüllt. Nach 27 absolvierten Begegnungen und einer Ausbeute von 35 Punkten sind die Mannen von Trainer Guerino Capretti, der seit Anfang Februar dieses Jahres das Zepter des Handelns übernahm, im grauen Mittelfeld angesiedelt.

Trotz Trainerwechsels waren die Leistungen zuletzt auf einem überschaubaren Niveau. Gerade defensiv gelang es Capretti nicht, für Stabilität zu sorgen. Ein Umstand, der anhand von 18 Gegentoren in sieben Spielen untermauert wird.

Lediglich einen mageren Zähler holten die Schanzer aus den vergangenen fünf Heimspielen. Vier Niederlagen und ein Remis lassen auf eine eklatante Heimschwäche schließen. In sieben der vergangenen acht Paarungen im Audi-Sportpark stand zumindest ein eigener Treffer zu Buche.

Sowohl die Schanzer als auch Dynamo sind als Absteiger in die neue Saison gestartet. Wobei erwähnt werden muss, dass die Sachsen anhand der deutlich besseren Leistungen überzeugten. Keines der vergangenen elf Liga-Duelle ging verloren (7S, 4U).

Ingolstadt - Dresden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ingolstadt: 2:3 Mannheim (3L, A), 0:1 Freiburg 2 (3L, H), 1:4 Wiesbaden (3L, A), 1:1 Essen (3L, H), 4:3 Saarbrücken (3L, A).

Letzte 5 Spiele Dresden: 2:0 Duisburg (3L, H), 3:1 Dortmund 2 (3L, A), 1:0 Aue (3L, H), 1:1 Elversberg (3L, A), 1:1 Viktoria Köln (3L, H).

Letzte 5 Spiele Ingolstadt vs. Dresden: 1:1 (3L, A), 3:0 (3L, H), 0:3 (3L, A), 0:4 (3L, A), 1:0 (3L, H).

Dresden befindet sich auf Rang sieben, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Insofern gegen Ingolstadt ein Triumph resultiert, wäre Rang drei aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber Wiesbaden vorerst fix.

Seit nunmehr fünf Auswärtsspielen ist die Truppe von Trainer Markus Anfang ungeschlagen und sackte vier Siege und ein Remis ein. Auswärtsstärke ist den Kickern aus Sachsen nicht abzusprechen. Gleiches gilt für den offensiven Drang in gegnerischen Stadien. Vier der letzten fünf Auswärts-Partien endeten mit mehr als 2,5 Treffern.

Lediglich eines der jüngsten vier direkten Kräftemessen mit Dresden konnten die Schanzer unabhängig vom Austragungsort für sich entscheiden. Zudem endeten drei der letzten vier Paarungen beider Konkurrenten mit mehr als 2,5 Toren.

Unser Ingolstadt - Dresden Tipp: „Doppelte Chance X/2 & Über 2,5 Tore“

Für Schanzer-Trainer Guerino Capretti ist Dynamo Dresden ein geläufiger Begriff. Er stieg nämlich mit den Sachsen in der vergangenen Saison ab und kennt das Team durchaus. Vor heimischer Kulisse dürfte er seine Elf im 4-3-3 mit Pascal Testroet als Neuner, der über die Außen von Patrick Schmidt und Tobias Bech auf offensive Unterstützung hoffen darf, auflaufen lassen.

Auch Anfang vertritt auf der Gegenseite im 4-3-3 einen offensiven Grundgedanken. Mit Stefan Kutschke, Dennis Borkowski und Christian Conteh ist der Angriff sehr gut besetzt. Die größte Gefahr lauert jedoch im offensiven Mittelfeld in Form von Ahmet Arslan, der auf 15 Tore blickt. Mit Claudio Kammerknecht fehlt aufgrund einer Gelbsperre das wichtige Bindeglied zwischen der Viererkette und der offensiven Abteilung.