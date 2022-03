Tennis: Berrettini an der Hand operiert

Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini (Italien) hat sich nach seinem Rückzug vom ATP-Masters in Miami einer kleinen Operation an der rechten Hand unterzogen. Das teilte der Weltranglistensechste in den Sozialen Medien mit. Der 25-Jährige, Halbfinalist der Australian Open, hatte kurz vor seinem Auftaktmatch in Miami seine Teilnahme abgesagt.