Nervenkrimi um Zverev

Alexander Zverev will ins Finale der US Open vorstoßen. Diesmal spielt er deutlich früher. So können Sie das Halbfinale mit dem deutschen Tenni-Star live im TV verfolgen.

-> Hier geht’s zum LIVETICKER: Zverev – Khachanov <-

Alexander Zverev ist bei den US Open nur noch zwei Siege von seinem zweiten Grand-Slam-Titel entfernt. Am Freitag trifft der Hamburger um 21 Uhr deutscher Zeit auf den Russen Karen Khachanov (LIVETICKER).

In der Anfangsphase dominierten beide Spieler mit ihren Aufschlägen. Doch dann schwächelte Khachanov beim Stand von 4:3 für Zverev und musste meist ohne ersten Aufschlag auskommen. Zverev schlug eiskalt zu und verwandelte seine ersten Breakball direkt. Wenige Momente später servierte er den ersten Satz nach 36 Minuten mit 6:3 aus und machte den Traumstart perfekt.

Alexander Zverev träumt vom Titel in New York Alexander Zverev träumt vom Titel in New York © IMAGO/UPI Photo

US Open live: So verfolgen Sie heute das Halbfinale Zverev – Khachanov

TV : Sky

: Sky Stream : Sky Go, WOW, SPORTEUROPE.TV

: Sky Go, WOW, SPORTEUROPE.TV Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der zweite Satz entwickelte sich dann zum Nervenkrimi! Zverev gelang früh das Break zur 2:0-Führung, doch dann kämpfte sich Khachanov emotional in die Partie und es wurde ein packender Schlagabtausch. Schlussendlich entschied ein 9:7 im qualitativ überragenden Tiebreak für den Deutschen den Satz.

Im dritten Durchgang plätscherte die Partie dahin, bis es erneut zum Tiebreak kam. Dann wurde den Zuschauern erneut ein Spektakel geboten. Khachanov lag bereits mit 5:2 und 6:4 vorne und träumte vom vierten Satz. Doch Zverev schlug eiskalt zurück. Ein Fehler des Russen machte das 8:6 für Zverev und damit das Finale klar.



Zverev benötigte im Viertelfinale gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp nur drei Sätze und setzte sich mit 6:2, 7:5 und 6:1 durch. Lediglich im zweiten Satz musste der French-Open-Sieger dem Weltranglisten-70. vermehrt Punkte überlassen, ansonsten hatte er die Partie durchgehend im Griff.

US Open: Alexander Zverev trifft auf ausgeruhten Gegner

Es ist bereits Zverevs dritter Einzug ins US-Open-Halbfinale, der nächste große Meilenstein einer erfolgreichen Saison. Mit 51 Matchsiegen im Jahr 2026 stellt er zudem seinen persönlichen Bestwert auf der ATP-Tour auf.

Zverevs aktuell als Nummer 50 der Weltrangliste geführter Gegner hatte sich zuletzt in nur 98 Minuten locker gegen den Belgier Alexander Blockx durchgesetzt, der wegen einer Verletzung aufgeben musste.

DEINE MEINUNG

Für Khachanov ist es bereits sein zweites US-Open-Halbfinale, den Sprung ins Endspiel eines Grand-Slam-Turniers hat er allerdings noch nie geschafft.

Amerikanisches Duell im Halbfinale der US Open

In der unteren Tableauhälfte kommt es zu einem echten Fest für das amerikanische Publikum: Ben Shelton trifft auf Frances Tiafoe.

Shelton hatte im wohl besten Match des gesamten Turniers Titelverteidiger Alcaraz nach über vier Stunden im fünften Satz mit 7:6, 1:6, 6:3, 1:6 und 7:6 bezwungen. Tiafoe wiederum rang seinen Landsmann Alex Michelsen in einem emotionalen Fünfsatzkrimi (5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6) nieder, nachdem er zunächst mit 0:2 Sätzen zurücklag.

Damit ist bereits vor dem Halbfinale sicher, dass am Sonntag erstmals seit Taylor Fritz 2024 wieder ein US-Amerikaner im Finale steht – der letzte amerikanische Champion war Andy Roddick im Jahr 2003. Die Partie soll am Samstag um 1 Uhr deutscher Zeit steigen.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.