Machtmissbrauch & sexuelle Belästigung im Tennis: Schockierende Aussagen einer Ex-Schiedsrichterin

Aber nicht nur den Machtmissbrauch prangerte sie an. Speziell als Frau sei es auch nicht leicht. In Roland Garros habe ihr ein Offizieller mal an den Hintern gefasst. Der Betreffende wurde „kürzlich in eine leitende Position befördert, obwohl jeder weiß, dass er ein Raubtier ist und sich nie die Mühe gemacht hat, das zu verbergen.“