Tennis: Maria verliert erstes Match im neuen Jahr

Maria hatte in der Vorsaison mit ihrem beeindruckenden Lauf beim Rasenklassiker in Wimbledon für Furore gesorgt und in Bogota/Kolumbien einen Titelgewinn geschafft. Von der WTA wurde sie für ihre Leistungen nach der Geburt ihres zweiten Kindes als „Comeback-Spielerin des Jahres“ ausgezeichnet.