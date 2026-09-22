Krawietz/Pütz: Deutsches Erfolgs-Doppel trennt sich

Das erfolgreichste deutsche Doppel der vergangenen Jahre geht getrennte Wege: Kevin Krawietz und Tim Pütz beenden ihre Partnerschaft nach der Saison 2026. Der Nachfolger an Krawietz' Seite steht bereits fest.

Das deutsche Tennis-Erfolgsduo Kevin Krawietz und Tim Pütz wird ab der Saison 2027 nicht mehr gemeinsam auf der ATP-Tour antreten. Nach dann vier Jahren als Doppel-Gespann endet die Zusammenarbeit der beiden besten deutschen Doppelspieler.

Krawietz bestätigte die Trennung gegenüber der Neuen Presse Coburg. Auslöser sei die Entscheidung von Pütz gewesen, seinen Turnierkalender künftig zu reduzieren. „Er hat mir gesagt, dass er auch mit Rücksicht auf die Familie im nächsten Jahr nicht mehr einen solchen prall gefüllten Terminkalender mit Stationen auf der ganzen Welt abarbeiten möchte wie zuletzt. Wir haben uns daher geeinigt, dass sich unsere Wege trennen werden“, sagte Krawietz.

Neuer Partner von Krawietz steht fest

Der neue Partner des 34-Jährigen steht bereits fest: Krawietz wird künftig mit dem Kroaten Mate Pavic auf Titeljagd gehen. Die neue Partnerschaft wurde nach Angaben des Deutschen am Rande des Davis-Cup-Duells zwischen Deutschland und Kroatien in Halle endgültig vereinbart.

„Ich hatte vorher auch schon Anfragen von anderen Spielern, aber nach dem längeren Gespräch mit Mate war sehr schnell klar, dass wir das nun versuchen wollen“, erklärte Krawietz. Der Kontakt kam zustande, nachdem Pavics bisheriger Partner Marcelo Arevalo signalisiert hatte, die Zusammenarbeit nicht fortsetzen zu wollen.

Diese Turnier stehen noch für das Erfolgs-Doppel an

Krawietz und Pütz wollen ihre gemeinsame Zeit nun mit möglichst vielen Erfolgen beenden. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr noch die Turniere in Shanghai, Basel und Paris. Zudem kämpft das Duo um die Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Im Doppel-Ranking für das Saisonfinale liegen die beiden derzeit auf Rang sechs.

Seinen letzten Auftritt wird das deutsche Doppel voraussichtlich Ende November bei den Davis-Cup-Finals in Bologna absolvieren. Dort spielt Deutschland mit sieben weiteren Nationen um den Titel.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.