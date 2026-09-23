Nadal fitter als vor zwei Jahren: Video überrascht Fans

Rafael Nadal beeindruckt im Training an seiner Akademie. Ein virales Video zeigt den Spanier vor seinem Exhibition-Comeback in starker Verfassung.

Rafael Nadal schlägt wieder Bälle – und ein Trainingsvideo aus seiner Rafa Nadal Academy sorgt in den sozialen Netzwerken für große Aufmerksamkeit. Der Spanier ist bei einer intensiven Einheit zu sehen, bewegt sich dynamisch und zieht seine Schläge mit der gewohnten Wucht durch. Besonders Nadals Vorhand und seine Beinarbeit lassen die Fans aufhorchen.

Rafa Nadal, aujourd'hui, à la Rafa Nadal Academy.



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Der spanische Tennisjournalist und YouTuber José Morón teilte den Clip ebenfalls und urteilte: „Zwei Jahre nach seinem Rücktritt wirkt er deutlich fitter als in seinen vergangenen Profisaisons.“ Das Video liefert zwar keinen sportlichen Vergleich unter Wettkampfbedingungen, zeigt Nadal aber in Top-Verfassung auf dem Platz.

Für den 22-maligen Grand-Slam-Champion ist die Einheit Teil der Vorbereitung auf seinen nächsten Auftritt vor Publikum. Nadal wird im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen seiner Akademie an Exhibition-Matches teilnehmen.

Es wären seine ersten Spiele vor Zuschauern seit dem Ende seiner Profikarriere – entsprechend genau verfolgen Fans jede Trainingseinheit des Spaniers.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.