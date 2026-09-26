Am Samstag steht der zweite Tag des Laver Cups in der O2 Arena in London an. Nachdem Alexander Zverev am Freitag noch Zuschauer war, ist der deutsche Tennisstar heute aktiv auf dem Court unterwegs und wird ein Einzel- sowie ein Doppel-Match absolvieren.

Alexander Zverev steigt am zweiten Tag des Laver Cups in der O2 Arena in London ein. Für das Team Europa kämpft der Deutsche um Punkte gegen das Team Welt und absolviert dabei sowohl ein Einzel- als auch ein Doppelmatch. Nach dem ersten Tag des Show-Turniers führt seine Mannschaft mit 3:1, doch heute zählen die eingefahrenen Punkte doppelt.

Die Tagessession startet um 14 Uhr mit dem Duell Flavio Cobolli (Europa) gegen Learner Tien (Welt). Anschließend, ab ca. 15:10 Uhr, trifft Zverev auf Alex de Minaur. Danach gibt es eine Pause, bevor Carlos Alcaraz (Europa) und Taylor Fritz (Welt) um 20 Uhr die Abendsession eröffnen. Nach dem dritten Einzelmatch des Tages folgt zum Abschluss das Doppel. Ab ca. 21:10 Uhr duelliert sich Zverev zusammen mit Casper Ruud mit Brandon Nakashima und Alexander Bublik.

So können Sie den Laver heute live verfolgen:

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Europa geht in Führung

Am Ende des ersten Tages des Laver Cups konnte das Team Europa drei der vier Duelle für sich entscheiden. Ruud gewann das Eröffnungsspiel gegen Francisco Cerundolo zunächst mit 6:7, 6:4, 10:8, doch Nakashima konnte für Team Welt durch den Sieg gegen Jakub Menšík (6:1, 3:6, 10:7) ausgleichen.

In der Session am Freitagabend setzte sich Rafael Jodar bei seinem Debüt gegen Bublik mit 6:2 und 6:3 durch, anschließend legten Alcaraz/Mensik im Doppel gegen Bublik/Fritz mit 6:4 und 6:4 nach.

So funktioniert der Laver Cup

Das Show-Turnier ist nach dem Australier Rod Laver benannt. Für Spannung sorgt vor allem das besondere Wertungssystem: Siege am Freitag bringen einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag sogar drei Punkte. Insgesamt werden 24 Punkte vergeben. Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst 13 Punkte erreicht.

Gespielt wird im Modus „Best of Three“. Die ersten beiden Sätze werden normal ausgetragen. Steht es danach 1:1 nach Sätzen, fällt die Entscheidung in einem Match-Tiebreak bis zehn Punkte anstelle eines dritten Satzes.

DEINE MEINUNG

Damit beide Teams ihre Topspieler über das gesamte Wochenende einsetzen müssen, gilt zudem folgende besondere Regel: Jeder Spieler muss an den ersten beiden Tagen mindestens ein Einzel absolvieren. Eine Schonung für die entscheidenden Partien am Sonntag ist somit nicht möglich.