Einstiges Tennis-Traumpaar: Trennung von Switolina und Monfils

Die Ukrainerin und der Franzose heirateten 2021 und haben eine vierjährige Tochter.

Sie waren über viele Jahre das Traumpaar der internationalen Tennistour, nun gehen Elina Switolina und Gael Monfils getrennte Wege. Am Montagmorgen verkündete Switolina auf Instagram die Scheidung der 2021 geschlossenen Ehe. „Das ist das Schwierigste, was ich je mitteilen musste“, schrieb die Ukrainerin, die im Oktober 2022 die gemeinsame Tochter Skai geboren hatte.

„Unsere Ehe geht zu Ende, aber unsere Familie bleibt bestehen. Wir werden immer ihre Eltern sein, Seite an Seite, bei jedem Schritt ihres Lebens“, schrieb Switolina nun. Die 32-Jährige nahm in ihrem Post auch direkt Bezug auf den russischen Krieg in der Ukraine, der ihre mentale Verfassung negativ beeinflusse.

„Mit der Zeit wurde mir klar, dass ich meinen Weg zurück zu mir selbst finden muss und dass mir das innerhalb unserer Ehe nicht gelingt“, schrieb sie. „Das ist die härteste Wahrheit, der ich mich je stellen musste, und das Härteste, was ich je dem Menschen, den ich liebe, sagen musste.“

Der langjährige Publikumsliebling Monfils (40) hat erst vor Kurzem seine Karriere beendet. Ursprünglich hatte der Franzose zum Abschluss noch das Masters-Turnier in Paris Anfang November spielen wollen, doch im Oktober wurde bekannt, dass er aus persönlichen Gründen darauf verzichtete. Switolina hatte auch seine letzten offiziellen Profi-Auftritte bei den US Open als Zuschauerin in der Spielerbox verfolgt, zuvor waren die beiden gemeinsam im Mixed-Wettbewerb angetreten.

Switolina hingegen gehört als derzeit Sechste der WTA-Weltrangliste noch immer zur Weltspitze. Sie hat in ihrer Karriere bereits 20 WTA-Titel gewonnen, für einen Grand-Slam-Sieg reichte es bisher nicht. Switolina macht sich regelmäßig für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine stark. Im September wurde ihr Padelclub in der Hauptstadt Kiew bei einem russischen Angriff schwer beschädigt.