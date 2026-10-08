Jannik Sinner erklärt seine Saison nach anhaltenden Knieproblemen für beendet. So plant der Tennis-Star seine Rückkehr auf den Court.

Jannik Sinner hat für seine langfristige Rückkehr die Notbremse gezogen. Der Weltranglistenerste erklärte am Dienstag seine Saison wegen der Beschwerden am rechten Knie für beendet und begab sich wegen einer Entzündung im Bereich der äußeren Oberschenkel-Muskulatur in weitere Behandlung. Während sich dadurch für Alexander Zverev die Chance zum Sprung an die Spitze der Weltrangliste ergibt, berichtete die Gazzetta dello Sport über Sinners Comeback-Pläne.

Sinner holte sich demnach in Lyon bei Kniespezialist Bertrand Sonnery-Cottet eine weitere medizinische Einschätzung ein. Dort unterzog er sich nach italienischen Medienberichten einer PRP-Behandlung mit plättchenreichem Plasma. Eine Operation ist vorerst nicht vorgesehen, der Fokus liegt auf einer konservativen Therapie.

Jannik Sinner musste seine Saison vorzeitig beenden Jannik Sinner musste seine Saison vorzeitig beenden © IMAGO/LaPresse

Jannik Sinner lässt Tennisschläger für einen Monat ruhen

Zunächst soll Sinner für rund einen Monat keinen Tennisschläger in die Hand nehmen. Stattdessen stehen Regeneration, Physiotherapie und gezielter Muskelaufbau auf dem Programm.

Der frühere Juventus-Teamarzt Roberto Tencone erklärte zum Umgang mit Tendinopathien in der Gazzetta: „Die beste Medizin ist heute, das wissen wir sicher, die Wiederherstellung der Kraft. Mit guter Muskelarbeit gibt man sogar reparative Reize auf die Sehne.“

Danach soll Sinner seine Belastung auf dem Platz schrittweise erhöhen und die Vorbereitung auf die neue Saison aufnehmen.

Sinner sagt für „1 Point Slam“ zu

Australien ist das erklärte Ziel, ein früherer Start in die Vorbereitung vor Ort und ein mögliches Vorbereitungsturnier in Brisbane stehen im Raum. Für das Showturnier „1 Point Slam“ im Vorfeld der Australian Open hat Sinner bereits seine Zusage gegeben.

Die ATP Finals in Turin, wo Sinner die vergangenen beiden Ausgaben gewonnen hatte, finden ohne den Italiener statt. Sinners bislang letzter Auftritt war der Wimbledon-Triumph gegen Zverev im Juli, anschließend musste der Italiener die gesamte Hartplatzsaison auslassen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.