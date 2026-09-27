"Wer auch immer glaubt, dass ich geflirtet habe, ist ein Idiot"

Andre Agassi sorgt beim Laver Cup für einen unterhaltsamen Moment. Bei der Siegerehrung nimmt der US-Amerikaner Alexander Zverev mit einem Seitenhieb aufs Korn.

Alexander Zverev hat Team Europa mit seinem Sieg gegen Learner Tien zum nächsten Laver-Cup-Triumph geführt. Danach sorgte Tennis-Legende Andre Agassi für einen Lacher – auf Kosten des Deutschen.

Der Kapitän von Team World nutzte die Siegerehrung nach der Niederlage seiner Auswahl für eine humorvolle Rede und nahm dabei insbesondere Zverev aufs Korn. Zunächst gratulierte der achtmalige Grand-Slam-Sieger dem Deutschen zu dessen starkem Jahr. Dann legte Agassi mit einem augenzwinkernden Seitenhieb nach.

Andre Agassi machte sich über Alexander Zverev lustig Andre Agassi machte sich über Alexander Zverev lustig © IMAGO/IPS

„Glückwunsch zu deinem verrückten Jahr. Ich weiß, wie wichtig es für dich war, endlich zu gewinnen“, sagte Agassi zunächst in Richtung Zverev. Anschließend scherzte der US-Amerikaner: „Es war auch wichtig für mich, denn ich kann deine Pressekonferenzen wieder anschauen.“

Agassi macht sich einen Spaß mit Zverev

Agassi spielte damit auf die frühere Titellosigkeit des Deutschen bei Grand-Slam-Turnieren an und imitierte dessen vermeintliche Selbstzweifel: „Davor war es immer nur: ,Buh-huh, warum verliere ich immer? Ich bin nur der Drittbeste in der Welt, ich bin so schlecht.‘ Aber dann gewinnst du und es heißt immer noch: ,Oh, ich habe nur einen Grand Slam, ich muss es nochmal schaffen, buh-huh.‘“

Die Spitze kam bei Spielern und Publikum bestens an. Während rundherum gelacht wurde, reagierte auch Zverev mit einem Schmunzeln auf die Einlage des früheren Weltranglistenersten.

DEINE MEINUNG

Zverev hatte zuvor mit einem 7:6, 6:3 gegen den US-Amerikaner Learner Tien den entscheidenden Punkt für Team Europa geholt und damit den nächsten Titelgewinn beim prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb perfekt gemacht.



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.