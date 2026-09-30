Erfolg für Struff in Peking

Jan-Lennard Struff zeigt beim ATP-Turnier in Peking eine starke Vorstellung. Nun könnte aber ein Topgegner warten.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat nach einer starken Vorstellung das Achtelfinale des ATP-Turniers in Peking erreicht. Der 36 Jahre alte Warsteiner setzte sich in der chinesischen Hauptstadt in seiner Auftaktpartie mit 6:1, 6:4 gegen den Argentinier Thiago Agustín Tirante durch.

Im Achtelfinale trifft Struff auf den an Position drei gesetzten Russen Daniil Medwedew, den er bei seinem Lauf bis ins Wimbledon-Viertelfinale besiegt hatte, oder den Spanier Pablo Carreno Busta.

Struff mit furiosem Start

Struff legte einen furiosen Start hin und sicherte sich den ersten Satz nach nur 27 Minuten. Nach einem Break zum 4:3 im zweiten Durchgang ließ sich Struff, der bei den US Open zuletzt in der 2. Runde ausgeschieden war, auf dem Weg zum Sieg nicht mehr aufhalten.

Bei dem 500er-Event in Peking ist US-Open-Sieger Alexander Zverev topgesetzt. Der Hamburger trifft zum Auftakt auf den Briten Cameron Norrie.