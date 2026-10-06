Terence Atmane rastet bei der Qualifikation zum Masters in Shanghai komplett aus. Die Zuschauer schreien.

Terence Atmane hat in der Qualifikation des mit einem üblen Ausraster für Entsetzen gesorgt. Beim Stand von 2:2 im entscheidenden dritten Satz gegen Bernard Tomic schleuderte der Franzose nach einem Rückhandfehler seinen Schläger wuchtig über den gesamten Platz in Richtung Tribüne.

Die Zuschauer zuckten zurück und schrien auf, getroffen wurde jedoch niemand. Das lag aber nur daran, dass der Zaun vor den Fans noch Schlimmeres verhinderte. Der Schläger prallte ab und flog zurück auf den Court.

Antes del episodio de Medvedev, Terence Atmane revoleó la raqueta contra el público en la qualy de Shanghai y de milagro no le rompió la cabeza a alguno.



Como no le pegó a nadie, no lo descalificaron. https://t.co/TjTOXCYVDg pic.twitter.com/QgCzLswi1L — Ariel Fernández (@AFD7L) October 5, 2026

Atmane wird nicht disqualifiziert

Eine Disqualifikation blieb aus, weil Atmane keinen Zuschauer traf. Der Franzose entschuldigte sich nicht einmal bei den Fans und würdigte sie keines Blickes. Stattdessen sammelte er sein Racket auf und hämmerte damit sein Handtuch weg. Wenig später lag Tomic mit 5:3 vorn und stand kurz vor dem Matchgewinn. Dann gab Atmane einfach auf.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der 24-Jährige unmittelbar vor dem Ende seiner Partie gegen den Schweden Elias Ymer beim Stand von 5:5 im dritten Satz aufgegeben, als eine Niederlage beim Turnier in Jingshan drohte.

Aktuell belegt Atmane in der Weltrangliste Platz 99, im April stand er noch auf Position 41. Bereits bei den US Open hatte der Linkshänder für negative Schlagzeilen gesorgt. Als der Physiotherapeut ihm die Behandlung von Krämpfen verweigerte und damit die Regeln befolgte, rastete Atmane ebenfalls aus. Dafür musste der Übeltäter 7.500 US-Dollar als Strafe zahlen. Nun dürfte ihn erneut eine Zahlung erwarten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.