Novak Djokovic setzt seine beeindruckende Serie in Peking fort - und erreicht einen Meilenstein von Rafael Nadal. Sein nächster Gegner könnte Alexander Zverev sein.

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hat sich beim ATP-Turnier in Peking ins Viertelfinale gekämpft. Mit einem 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 gegen Lokalmatador Bu Yunchaokete hält der Weltranglistenelfte somit seine historische Serie in der chinesischen Hauptstadt von 31 Siegen in 31 Matches aufrecht – damit hat er nun den Open-Era-Rekord von Rafael Nadal für die meisten Siege seit seinem Debüt bei einem einzelnen ATP-Turnier aufgestellt.

Djokovic, der sich bei all seinen Auftritten seit dem Halbfinale in Wimbledon in bedenklicher Verfassung präsentiert hatte, machte auch in seinem Zweitrundenmatch einen teilweise angestrengten Eindruck, zog aber speziell im dritten Satz sein Spiel ohne große Probleme durch. In der nächsten Runde könnte er nun auf Alexander Zverev treffen.

Novak Djokovic schrie seine Freude über den Sieg raus Novak Djokovic schrie seine Freude über den Sieg raus © IMAGO/Xinhua

Sowohl beim Masters in Cincinnati als auch bei den US Open im August war er noch in der ersten Runde ausgeschieden.

Djokovic hat in Peking noch nie verloren

Djokovic ist mit 39 Jahren und vier Monaten der älteste ATP-500-Viertelfinalist, seit die Serie 2009 eingeführt wurde. Zudem hat er in Peking noch nie ein Match verloren – bei all seinen vorherigen Teilnahmen (2009, 2010, 2012 bis 2015) ging er als Turniersieger hervor.

Beenden könnte diese Serie Zverev – vorausgesetzt, der US-Open-Sieger gewinnt sein Achtelfinale gegen den Chinesen Juncheng Shang am Samstagmittag deutscher Zeit.

In Abwesenheit von Jannik Sinner will Zverev seine Chance nutzen und sich im ATP-Ranking weiter an die Spitzenposition heranpirschen. Vor Turnierstart fehlten ihm dazu noch 1370 Punkte.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)