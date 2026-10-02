Nach 683 Tagen: Nadal kehrt auf den Tennis-Court zurück

Rafael Nadal kehrt zurück auf den Tennisplatz. Mehrere Legenden stehen an seiner Seite.

Rafael Nadal nimmt am Samstag erstmals seit seinem Karriereende wieder den Schläger in einem Match in die Hand. Der 22-malige Grand-Slam-Champion tritt in Manacor beim Rafa Nadal Academy Slam an, der das zehnjährige Bestehen seiner Akademie würdigt. 683 Tage zuvor hatte der Spanier sein letztes Profimatch im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Botic van de Zandschulp mit 4:6, 4:6 verloren.

Im Showevent führt Nadal ein Quartett mit David Ferrer, Carlos Moyá und Richard Gasquet an. Ferrer ist Spaniens Davis-Cup-Kapitän, Moyá war Nadals langjähriger Trainer. Gasquet kreuzte schon früh in der Juniorenzeit und später auf der Profitour regelmäßig mit Nadal die Klingen.

Nadal und Murray treffen aufeinander

Gegner ist das von Andy Murray angeführte Team. Der Brite spielt gemeinsam mit Dominic Thiem, Marat Safin und Fabio Fognini. Damit treffen acht frühere Topspieler und Grand-Slam-Sieger in einem besonderen Doppel-Format aufeinander.

Geplant sind vier Doppel, die jeweils in einem Match-Tiebreak bis zehn Punkte entschieden werden. Welche Akteure zusammen aufschlagen und in welcher Reihenfolge die Partien angesetzt sind, wurde vorab nicht bekanntgegeben. Nadal bringt auch im Doppel große Erfahrung mit: Zu seinen größten Erfolgen in dieser Disziplin zählt der Olympiasieg an der Seite von Marc López.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.