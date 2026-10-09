Frühes Aus für Djokovic in Shanghai

Der serbische Grand-Slam-Rekordchampion unterliegt einem Aufschlagriesen.

Frühes Aus für Novak Djokovic: Drei Tage nach seinem triumphalen Turniergewinn in Peking hat der serbische Grand-Slam-Rekordchampion in Shanghai sein Auftaktduell gegen den Polen Hubert Hurkacz verloren. Der 39-Jährige unterlag seinem aufschlagstarken Kontrahenten am Freitag 4:6, 3:6.

Für Djokovic ist es ein schmerzlicher Rückschlag nach dem jüngsten Highlight, bei dem er auch Alexander Zverev bezwingen konnte. „Ich kann immer noch auf dem höchsten Level spielen, wenn ich mich wohlfühle“, hatte Djokovic in Peking gesagt, nachdem er das Turnier zum siebten Mal bei seiner siebten Teilnahme gewonnen hatte: „Diese Woche war der Beweis dafür.“

In Shanghai konnte er den Rückenwind seines 102. Karrieretitels nicht mitnehmen. Hurkacz servierte gewohnt stark und lag auch bei den Gewinnschlägen klar vorne. Djokovic, der schon sagenhafte 40 Mastersturniere gewinnen konnte, verpasst damit die Chance auf seinen möglichen fünften Titel in der Metropole.