Alexander Zverev verpasst die Krönung seiner Saison in Turin. Die Debatte um seinen Status als Nummer eins der Welt nimmt damit wieder Fahrt auf. Boris Becker zieht Bilanz.

Alexander Zverev konnte schnell wieder lächeln. Beim Foto mit Turins Fußball-Promis Alessandro Del Piero und Paul Pogba grinste der deutsche Tennisstar breit in die Kamera, bei der Pressekonferenz nach der bitteren Finalpleite gegen Carlos Alcaraz war er dann zu Scherzen aufgelegt. „Willst du mein Trainer sein, oder wie?“, rief er einem italienischen Journalisten zu, der seine Aufschlagstatistiken detailliert dokumentiert hatte.

Doch als sein Status als Nummer eins der Welt zur Sprache kam, wurde Zverev plötzlich bitterernst. „Wenn jemand der Meinung ist, dass ich es nicht verdient habe, kann er diese Meinung gerne haben – aber sie interessiert mich nicht“, betonte Zverev vor der Weiterreise zum Davis Cup nach Bologna.

Boris Becker hat sich in die Debatte um Alexander Zverev eingeschaltet Boris Becker hat sich in die Debatte um Alexander Zverev eingeschaltet © IMAGO/LaPresse

Diese beiden machen Zverev seit Jahren zu schaffen

Er habe von allen Spielern „die beste Saison“ gehabt und eines der „mental stärksten Jahre jemals“ gezeigt, klopfte sich der 29-Jährige selbst auf die Schulter. Nur die Krönung bei den ATP Finals blieb am Sonntag aus.

Und das ruft natürlich die Kritiker auf den Plan. Denn die Statistiken lügen nicht. Gegen Spaniens Tenniskünstler Alcaraz und den derzeit verletzten Jannik Sinner (Italien) hat er seit über zwei Jahren kein Spiel gewonnen. Die Bilanz in dieser Phase gegen die beiden Ausnahmekönner: 0:12 (!).

Becker: „Der neue Zverev geht in den Hundekampf“

„Er hat sie in diesem Jahr nicht schlagen können. Genau das Falsche ist passiert“, sagte auch Tennis-Ikone Boris Becker im Podcast „Becker Petkovic“: „Aber der neue Zverev geht in den Hundekampf. Er zeigt wirklich, dass er sein Herz auf dem Platz lassen will“, lobte Becker. Den Vorwurf, dass sein Sprung auf den Tennis-Thron von den langwierigen Verletzungen von Alcaraz und Sinner begünstigt wurde, wird Zverev aber so schnell nicht los.

„Ihn nervt das! Dass er immer wieder erklären muss, ob er denn zurecht die Nummer eins ist – und nicht nur weil Sinner und Alcaraz verletzt waren. Ich finde das falsch. Er hat die großen Turniere gewonnen. Er war der konstanteste Spieler. Du wirst ja nicht zufällig oder mit Glück mal die Nummer eins“, ergänzte Becker.

DEINE MEINUNG

Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger verdeutlichte: „Das Niveau von Alcaraz, Sinner und Zverev ist wirklich besser als der Rest. Das hat man wieder gesehen.“

Alcaraz mit „Machtdemonstration“ gegen Zverev

Im Finale von Turin bekam Zverev von Alcaraz beim 2:6, 6:7 (7:9) aber phasenweise die Grenzen aufgezeigt. Aufgrund einer Knöchelblessur konnte der Hamburger nicht wie gewohnt aufschlagen. Angesichts dieser Umstände sei er „stolz“ auf sich, „wie ich gespielt und gekämpft“ habe. In einem herausragenden Turnier hatte Zverev bis zum Endspiel nicht einmal seinen Aufschlag abgegeben, von Alcaraz wurde er dann im ersten Satz gleich dreimal gebreakt.

„Eine absolute Machtdemonstration von Carlos Alcaraz. Als wolle er allen Menschen dieser Welt beweisen, wer der beste Spieler der Welt ist, wenn er denn gesund ist“, bilanzierte Andrea Petkovic.

Becker pflichtete seiner Kollegin bei: „Das kann natürlich Sascha überhaupt nicht gefallen, denn die Kritiker waren immer laut und sagen: ‚Er ist nur die Nummer eins, weil Sinner und Alcaraz verletzt waren.'“

Revanche gegen Alcaraz beim Davis-Cup?

Alcaraz wird den Deutschen und dessen Platz an der Spitze des Rankings in der neuen Saison jagen. Der Spanier beendete sein Jahr mit 14 Erfolgen und drei Turniersiegen (Wien, Paris, Turin) in Folge. Er sprang seinem Kontrahenten in der schwelenden Debatte dennoch zur Seite. „Die Nummer eins ist Sascha. Er hat es wirklich verdient„, sagte Alcaraz.

Das kann Zverev vor dem Urlaub auf den Malediven noch in Bologna beweisen. Mit der deutschen Auswahl peilt er dort den ersten Davis-Cup-Triumph seit 1993 an. Für seinen Knöchel brauche er dabei „ein paar Tage frei“ und „sehr viel Behandlung“, sagte Zverev. Und vielleicht bekommt er die schnelle Chance auf eine Revanche.

Denn Deutschland trifft im Viertelfinale am Donnerstag auf Großbritannien. In einem möglichen Halbfinale könnte wie im Vorjahr Spanien warten – und damit ein neuerliches Duell mit Alcaraz.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)